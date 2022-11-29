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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221129/polonya-barinma-merkezlerinde-4-aydan-fazla-kalan-ukraynalilardan-ucret-alacak-1063983814.html
Polonya, barınma merkezlerinde 4 aydan fazla kalan Ukraynalılardan ücret alacak
Polonya, barınma merkezlerinde 4 aydan fazla kalan Ukraynalılardan ücret alacak
Polonya hükümeti, ülkedeki barınma merkezlerinde 4 aydan uzun süre kalan Ukraynalı mültecilerden yiyecek ve barınma için ücret almayı planlıyor. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T23:36+0300
2022-11-29T23:43+0300
ukrayna krizi
polonya
ukraynalı
mülteci
mülteci krizi
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Polonya medyasında yer alan haberlere göre, mülteciler ve bütçeye yansımaları konusunda birtakım kararları içeren taslak Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.Buna göre, Polonya'da toplu barınma merkezlerinde kalan Ukrayna vatandaşları barınma ve yemek masraflarına katılacak.Devlet tarafından finanse edilen okul yurtları ve otel odaları gibi konaklama alanlarında 120 günden uzun süre kalanlar günlük 40 zlotiden (8,83 dolar) fazla olmamak koşuluyla maliyetin yüzde 50'sini karşılamak zorunda kalacak. 180 günün tamamlanmasının ardından ise 60 zlotiden (13,25 dolar) fazla olmamak kaydıyla maliyetin yüzde 75'i mülteci tarafından karşılanacak.Söz konusu plana yaşlılar, engelleri nedeniyle çalışamayanlar ve hamileler dahil edilmeyecek.Polonya Sosyal Sigorta Kurumu, bir Ukrayna vatandaşının ülkeye her giriş ve çıkış tarihinde bilgilendirilecek ve Polonya'dan ayrılan kişilere yardım ödemeleri askıya alınabilecek.Yeni kuralların 1 Mart 2023 itibarıyla geçerli olması bekleniyor. Bakanlar Kurulu'nda alınan kararların sonraki onaylanma mercii ise Polonya Meclisi olacak.Polonya'ya Ukrayna krizinin başından bu yana 8 milyon Ukraynalı mülteci giriş yaptı. Bunların büyük kısmı ya ülkelerine geri döndü ya da Batı Avrupa ülkelerine gitti.Polonya topraklarında halihazırda yaklaşık 1.5 milyon Ukraynalının yaşadığı belirtiliyor.
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polonya, ukraynalı, mülteci, mülteci krizi
polonya, ukraynalı, mülteci, mülteci krizi

Polonya, barınma merkezlerinde 4 aydan fazla kalan Ukraynalılardan ücret alacak

23:36 29.11.2022 (güncellendi: 23:43 29.11.2022)
© REUTERS / LEONHARD FOEGERUkrayna'nın Odesa kentinden trenle Polonya'nın güneydoğusundaki Przemysl kentine gelen sığınmacılar
Ukrayna'nın Odesa kentinden trenle Polonya'nın güneydoğusundaki Przemysl kentine gelen sığınmacılar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© REUTERS / LEONHARD FOEGER
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Polonya hükümeti, ülkedeki barınma merkezlerinde 4 aydan uzun süre kalan Ukraynalı mültecilerden yiyecek ve barınma için ücret almayı planlıyor.
Polonya medyasında yer alan haberlere göre, mülteciler ve bütçeye yansımaları konusunda birtakım kararları içeren taslak Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.
Buna göre, Polonya'da toplu barınma merkezlerinde kalan Ukrayna vatandaşları barınma ve yemek masraflarına katılacak.
Devlet tarafından finanse edilen okul yurtları ve otel odaları gibi konaklama alanlarında 120 günden uzun süre kalanlar günlük 40 zlotiden (8,83 dolar) fazla olmamak koşuluyla maliyetin yüzde 50'sini karşılamak zorunda kalacak. 180 günün tamamlanmasının ardından ise 60 zlotiden (13,25 dolar) fazla olmamak kaydıyla maliyetin yüzde 75'i mülteci tarafından karşılanacak.
Söz konusu plana yaşlılar, engelleri nedeniyle çalışamayanlar ve hamileler dahil edilmeyecek.
Polonya Sosyal Sigorta Kurumu, bir Ukrayna vatandaşının ülkeye her giriş ve çıkış tarihinde bilgilendirilecek ve Polonya'dan ayrılan kişilere yardım ödemeleri askıya alınabilecek.
Yeni kuralların 1 Mart 2023 itibarıyla geçerli olması bekleniyor. Bakanlar Kurulu'nda alınan kararların sonraki onaylanma mercii ise Polonya Meclisi olacak.
Polonya'ya Ukrayna krizinin başından bu yana 8 milyon Ukraynalı mülteci giriş yaptı. Bunların büyük kısmı ya ülkelerine geri döndü ya da Batı Avrupa ülkelerine gitti.
Polonya topraklarında halihazırda yaklaşık 1.5 milyon Ukraynalının yaşadığı belirtiliyor.
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