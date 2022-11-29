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https://sputniknews.com.tr/20221129/pence-kilit-operasyonu-sehidinin-anneler-gunu-videosu-ortaya-cikti-1063949074.html
Pençe-Kilit Operasyonu şehidinin Anneler Günü videosu ortaya çıktı
Pençe-Kilit Operasyonu şehidinin Anneler Günü videosu ortaya çıktı
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hayatını kaybeden 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit’in Anneler Günü’nde... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T07:58+0300
2022-11-29T07:58+0300
türkiye
türkiye
hakkari
yüksekova
şehit
pkk
pençe kilit operasyonu
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit, PKK’ya yönelik devam eden Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde girdiği çatışmada ağır yaralanarak yaşamını yitirdi.Yiğit’ten geriye Anneler Günü'nde annesi için hazırladığı video kaldı. Videoda annesine seslenen Yiğit'in, “Dün, bugün ve yarın hep seni sevdim. Daima seni seveceğim. Bizimki bitmez bir sevgi annem. Anneler günün kutlu olsun. En büyük asker bizim asker diye vatan ocağına beni gönderen annem en büyük anne sensin” ifadeleri yer aldı.
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türkiye, hakkari, yüksekova, şehit, pkk, pençe kilit operasyonu
türkiye, hakkari, yüksekova, şehit, pkk, pençe kilit operasyonu

Pençe-Kilit Operasyonu şehidinin Anneler Günü videosu ortaya çıktı

07:58 29.11.2022
© İHA / BATUHAN TOPRAKIrak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hayatını kaybeden 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit’in Anneler Günü’nde çektiği bir video ortaya çıktı.
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hayatını kaybeden 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit’in Anneler Günü’nde çektiği bir video ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© İHA / BATUHAN TOPRAK
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Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hayatını kaybeden 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit’in Anneler Günü’nde çektiği bir video ortaya çıktı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit, PKK’ya yönelik devam eden Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde girdiği çatışmada ağır yaralanarak yaşamını yitirdi.
Yiğit’ten geriye Anneler Günü'nde annesi için hazırladığı video kaldı.
Videoda annesine seslenen Yiğit'in, “Dün, bugün ve yarın hep seni sevdim. Daima seni seveceğim. Bizimki bitmez bir sevgi annem. Anneler günün kutlu olsun. En büyük asker bizim asker diye vatan ocağına beni gönderen annem en büyük anne sensin” ifadeleri yer aldı.
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