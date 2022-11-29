https://sputniknews.com.tr/20221129/pence-kilit-operasyonu-sehidinin-anneler-gunu-videosu-ortaya-cikti-1063949074.html

Pençe-Kilit Operasyonu şehidinin Anneler Günü videosu ortaya çıktı

Pençe-Kilit Operasyonu şehidinin Anneler Günü videosu ortaya çıktı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hayatını kaybeden 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit’in Anneler Günü’nde... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

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yüksekova

şehit

pkk

pençe kilit operasyonu

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit, PKK’ya yönelik devam eden Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde girdiği çatışmada ağır yaralanarak yaşamını yitirdi.Yiğit’ten geriye Anneler Günü'nde annesi için hazırladığı video kaldı. Videoda annesine seslenen Yiğit'in, “Dün, bugün ve yarın hep seni sevdim. Daima seni seveceğim. Bizimki bitmez bir sevgi annem. Anneler günün kutlu olsun. En büyük asker bizim asker diye vatan ocağına beni gönderen annem en büyük anne sensin” ifadeleri yer aldı.

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