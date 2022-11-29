https://sputniknews.com.tr/20221129/pazarda-220-bin-tl-degerinde-altin-ve-165-bin-lira-bulunan-cantasi-calinan-kadin-polise-basvurdu-1063973144.html
İçerisinde 220 bin TL'lik altın ve 165 bin TL bulunan çantası pazarda çalınan kadın şikayetçi oldu
İçerisinde 220 bin TL'lik altın ve 165 bin TL bulunan çantası pazarda çalınan kadın şikayetçi oldu
Adana'da pazar alışverişine çıkan kadın, içerisinde yaklaşık 220 bin lira değerinde altın ve 165 bin lirasının bulunduğu çantasının çalındığı iddiasıyla... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T17:52+0300
2022-11-29T17:52+0300
2022-11-29T17:58+0300
adana
türkiye
pazar
çanta
altın
kadın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1d/1063973188_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_353779406fe5924b02ec91e269e6a15e.jpg
İddiaya göre, Adana merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde Seyhan Aral, biriktirdiği altın ve parayı eve hırsız girer korkusuyla çantasına koyup pazara gitti.Aral, semt pazarında alışveriş yaptığı esnada bir şüpheli, kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalarak kaçtı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheyi yakalamak için çalışma başlattı.Seyhan Aral, Anadolu Ajansı muhabirine, "Ev almak için biriktirdiğimiz paramızı, pazara giderken yanıma aldım. Alışveriş yaparken o esnada çantam biri kişi tarafından çalındı" dedi.Aral'ın eşi Enes Aral da emniyete gidip şikayetçi olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
adana
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1d/1063973188_114:0:762:486_1920x0_80_0_0_d74395b301832b42ab73f9a0d52a13f8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
adana, pazar, çanta, altın, kadın
adana, pazar, çanta, altın, kadın
İçerisinde 220 bin TL'lik altın ve 165 bin TL bulunan çantası pazarda çalınan kadın şikayetçi oldu
17:52 29.11.2022 (güncellendi: 17:58 29.11.2022) Abone ol
Adana'da pazar alışverişine çıkan kadın, içerisinde yaklaşık 220 bin lira değerinde altın ve 165 bin lirasının bulunduğu çantasının çalındığı iddiasıyla şikayetçi oldu.
İddiaya göre, Adana merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde Seyhan Aral, biriktirdiği altın ve parayı eve hırsız girer korkusuyla çantasına koyup pazara gitti.
Aral, semt pazarında alışveriş yaptığı esnada bir şüpheli, kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalarak kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheyi yakalamak için çalışma başlattı.
Seyhan Aral, Anadolu Ajansı muhabirine, "Ev almak için biriktirdiğimiz paramızı, pazara giderken yanıma aldım. Alışveriş yaparken o esnada çantam biri kişi tarafından çalındı" dedi.
Aral'ın eşi Enes Aral da emniyete gidip şikayetçi olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Eşim, son zamanlarda mahallemizde hırsızlık olaylarının artmasından dolayı biriktirdiğimiz para ve altınları yanına almasının daha güvenilir olduğunu düşünmüş. Alışveriş yaptığı esnada da çanta maalesef çalınmış. Çantada 220 bin lira değerinde altın ve 165 bin lira vardı. Bir an önce o paranın bulunmasını tarafımıza iade edilmesini istiyoruz. Çok kötü durumdayız."