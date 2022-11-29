https://sputniknews.com.tr/20221129/pazarda-220-bin-tl-degerinde-altin-ve-165-bin-lira-bulunan-cantasi-calinan-kadin-polise-basvurdu-1063973144.html

İçerisinde 220 bin TL'lik altın ve 165 bin TL bulunan çantası pazarda çalınan kadın şikayetçi oldu

İçerisinde 220 bin TL'lik altın ve 165 bin TL bulunan çantası pazarda çalınan kadın şikayetçi oldu

Adana'da pazar alışverişine çıkan kadın, içerisinde yaklaşık 220 bin lira değerinde altın ve 165 bin lirasının bulunduğu çantasının çalındığı iddiasıyla... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T17:52+0300

2022-11-29T17:52+0300

2022-11-29T17:58+0300

adana

türkiye

pazar

çanta

altın

kadın

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İddiaya göre, Adana merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde Seyhan Aral, biriktirdiği altın ve parayı eve hırsız girer korkusuyla çantasına koyup pazara gitti.Aral, semt pazarında alışveriş yaptığı esnada bir şüpheli, kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalarak kaçtı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheyi yakalamak için çalışma başlattı.Seyhan Aral, Anadolu Ajansı muhabirine, "Ev almak için biriktirdiğimiz paramızı, pazara giderken yanıma aldım. Alışveriş yaparken o esnada çantam biri kişi tarafından çalındı" dedi.Aral'ın eşi Enes Aral da emniyete gidip şikayetçi olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

adana

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adana, pazar, çanta, altın, kadın