https://sputniknews.com.tr/20221129/palandokende-kayak-sezonu-icin-suni-karlama-calismalari-basladi-1064161944.html
Palandöken’de kayak sezonu için suni karlama çalışmaları başladı
Palandöken’de kayak sezonu için suni karlama çalışmaları başladı
Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon için suni karlama çalışmaları başladı. Pistler, suni karlama ile istenilen seviyeye getirilmek üzere hazırlanıyor. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T18:00+0300
2022-11-29T18:00+0300
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yaşam
kayak merkezi
erzurum
video
kayak
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Avrupa'nın ve Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden bir tanesi olan Palandöken Kayak Merkezi pistlerinde suni karlama çalışmaları başladı. Daha önceki sezonlarda depolanan karların pistlere serilmesi sonrası çalıştırılan suni karlama sistemi, kayak pistlerinin istenilen seviyeye gelmesini sağlıyor.Suni karlama sistemi yardımıyla daha erken açılması planlanan kayak sezonunda, Erzurum'a büyük ölçüde kayaksever turistin gelmesi bekleniyor.
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Suni karlama
Suni karlama
2022-11-29T18:00+0300
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kayak merkezi, erzurum, video, kayak, видео
kayak merkezi, erzurum, video, kayak, видео
Palandöken’de kayak sezonu için suni karlama çalışmaları başladı
18:00 29.11.2022 (güncellendi: 11:28 05.12.2022) Abone ol
Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon için suni karlama çalışmaları başladı. Pistler, suni karlama ile istenilen seviyeye getirilmek üzere hazırlanıyor.
Avrupa'nın ve Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden bir tanesi olan Palandöken Kayak Merkezi pistlerinde suni karlama çalışmaları başladı. Daha önceki sezonlarda depolanan karların pistlere serilmesi sonrası çalıştırılan suni karlama sistemi, kayak pistlerinin istenilen seviyeye gelmesini sağlıyor.
Suni karlama sistemi yardımıyla daha erken açılması planlanan kayak sezonunda, Erzurum'a büyük ölçüde kayaksever turistin gelmesi bekleniyor.