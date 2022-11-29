https://sputniknews.com.tr/20221129/milli-savunma-bakani-akar-fransa-savunma-bakani-lecornu-ile-telefonda-gorustu-1063976373.html

Milli Savunma Bakanı Akar, Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile telefonda görüştü. 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T19:17+0300

2022-11-29T19:17+0300

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türkiye

fransa

hulusi akar

sebastien lecornu

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akar ve Lecornu, telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

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