https://sputniknews.com.tr/20221129/milli-savunma-bakani-akar-fransa-savunma-bakani-lecornu-ile-telefonda-gorustu-1063976373.html
Milli Savunma Bakanı Akar, Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile telefonda görüştü. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T19:17+0300
2022-11-29T19:17+0300
2022-11-29T19:17+0300
türkiye
fransa
hulusi akar
sebastien lecornu
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akar ve Lecornu, telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
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fransa, hulusi akar, sebastien lecornu
fransa, hulusi akar, sebastien lecornu
Milli Savunma Bakanı Akar, Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile telefonda görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akar ve Lecornu, telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.