https://sputniknews.com.tr/20221129/metin-gurcan-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1063971010.html

Metin Gürcan için istenen ceza belli oldu

Metin Gürcan için istenen ceza belli oldu

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın 'casusluk' suçundan yargılandığı davaya devam edildi. Esas hakkında mütalaada, Gürcan'ın... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T16:52+0300

2022-11-29T16:52+0300

2022-11-29T16:57+0300

metin gürcan

casus

politika

hapis istemi

afrin

deva partisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1057506128_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_e6be70f9ca010fc7083fc76146e61b06.jpg

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Metin Gürcan ve avukatları katıldı.Alınan bilgiye göre, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından sanık ve taraf avukatları savunma yaptı.Daha sonra savcı, esas hakkında mütalaasını dosyaya sundu.Mütalaada, yabancı devlet görevlileriyle yaptığı görüşmeler fiziki ve teknik takiple tespit edilen Gürcan'ın aktardığı bilgilerin, açık kaynaklardan elde edilmeyecek içeriklere sahip olduğu kaydedildi.Gürcan'ın savunmasında, yabancı diplomatlara, açık kaynaklardan derlediği bilgileri verdiğini iddia ettiği aktarılan mütalaada, elde edilen ortam dinlemesi kayıtları sonucu ise bu bilgilerin, ‘gizli kalması gereken bilgiler’ arasında bulunduğunun belirlendiği aktarıldı.Mütalaada, Gürcan'ın, 2016'da görüşmeye başladığı yabancı diplomatlara aktardığı bilgiler arasında, ‘Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri’, ‘Afrin Operasyonu öncesi yaşanılanlar’, ‘Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki etkinliği’, ‘insansız hava araçlarını ihraç etmek isteyen ülkeler’, ‘S-400'lerin konumlandırılması’, ‘iç siyasi gelişmeler’, ‘ekonomik yatırımlar’ ile ‘PKK elebaşlarının konumlarının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları’ gibi milli güvenliği ilgilendiren stratejik bilgilerin yer aldığı kaydedildi.Bu kapsamda Gürcan'ın, ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama’ suçundan müebbet, ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme’ suçundan ise 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.Duruşmada, sanık Gürcan ve avukatlarının, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep ettiği belirtildi.Duruşmaya 9 Mart'ta devam edilecek.

https://sputniknews.com.tr/20220616/casuslukla-suclanan-metin-gurcanin-tahliyesine-yapilan-itiraz-reddedildi-1057506313.html

afrin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

metin gürcan, casus, hapis istemi, afrin, deva partisi