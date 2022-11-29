https://sputniknews.com.tr/20221129/kosacev-nato-onayi-alinmadan-gerceklestirilen-tum-eylemleri-barisa-tehdit-olarak-goruyor-1063977273.html

Kosaçev: NATO, onayı alınmadan gerçekleştirilen tüm eylemleri barışa tehdit olarak görüyor

Kosaçev: NATO, onayı alınmadan gerçekleştirilen tüm eylemleri barışa tehdit olarak görüyor

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, NATO'nun kendisinden onay alınmadan gerçekleştirilen tüm... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T19:47+0300

2022-11-29T19:47+0300

2022-11-29T19:47+0300

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Konstantin Kosaçev, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Çin'in Avrupa'daki varlığını artırmasına dikkat çekerek bunun ittifakın güvenliği için tehdit oluşturabileceği uyarısında bulunmasına tepki gösterdi.NATO'nun küresel güçlerin İttifak'ın onayının alınmadığı eylemleri barışa yönelik tehdit olarak algıladığını ve saplantılı küresel büyüklük megalomanisi sergilediğini belirten Kosaçev, Rusya ve Çin'in NATO'nun bu tutumunu kabul etmediğinin altını çizdi.NATO'lu bürokratların kendi eylemlerini barış ve güvenliğin yararına gördüğünü, kimseyi tehdit etmediğini düşündüğünü ancak dünya haritasındaki diğer tüm ülkelerin eylemlerini barış ve insanlığa yönelik tehdit olarak değerlendirdiğinin altını çizen Kosaçev, "Rusya, NATO'nun saplantılarını ve fobilerini uzun süredir kabul etmiyor. Çin'in de onları kabul etmediğinden eminim. Rusya ve Çin'in bu konudaki değerlendirmelerinin yakın olması, Bay Stoltenberg ve silah yoldaşlarında gereken hissi uyandırıyordur" ifadelerini kullandı.

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