Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221129/kosacev-nato-onayi-alinmadan-gerceklestirilen-tum-eylemleri-barisa-tehdit-olarak-goruyor-1063977273.html
Kosaçev: NATO, onayı alınmadan gerçekleştirilen tüm eylemleri barışa tehdit olarak görüyor
Kosaçev: NATO, onayı alınmadan gerçekleştirilen tüm eylemleri barışa tehdit olarak görüyor
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, NATO'nun kendisinden onay alınmadan gerçekleştirilen tüm... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T19:47+0300
2022-11-29T19:47+0300
dünya
rusya
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103840/10/1038401088_0:188:2975:1861_1920x0_80_0_0_82740184c296cb4c52ffa4484d9ed107.jpg
Konstantin Kosaçev, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Çin'in Avrupa'daki varlığını artırmasına dikkat çekerek bunun ittifakın güvenliği için tehdit oluşturabileceği uyarısında bulunmasına tepki gösterdi.NATO'nun küresel güçlerin İttifak'ın onayının alınmadığı eylemleri barışa yönelik tehdit olarak algıladığını ve saplantılı küresel büyüklük megalomanisi sergilediğini belirten Kosaçev, Rusya ve Çin'in NATO'nun bu tutumunu kabul etmediğinin altını çizdi.NATO'lu bürokratların kendi eylemlerini barış ve güvenliğin yararına gördüğünü, kimseyi tehdit etmediğini düşündüğünü ancak dünya haritasındaki diğer tüm ülkelerin eylemlerini barış ve insanlığa yönelik tehdit olarak değerlendirdiğinin altını çizen Kosaçev, "Rusya, NATO'nun saplantılarını ve fobilerini uzun süredir kabul etmiyor. Çin'in de onları kabul etmediğinden eminim. Rusya ve Çin'in bu konudaki değerlendirmelerinin yakın olması, Bay Stoltenberg ve silah yoldaşlarında gereken hissi uyandırıyordur" ifadelerini kullandı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103840/10/1038401088_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_efc4d72cbdd3f2a37292ee001958eced.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, nato
rusya, nato

Kosaçev: NATO, onayı alınmadan gerçekleştirilen tüm eylemleri barışa tehdit olarak görüyor

19:47 29.11.2022
© Sputnik / Виталий Белоусов / Multimedya arşivine gidinRus Senatör Konstantin Kosaçev
Rus Senatör Konstantin Kosaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, NATO'nun kendisinden onay alınmadan gerçekleştirilen tüm eylemleri barışa tehdit olarak gördüğünü söyledi.
Konstantin Kosaçev, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Çin'in Avrupa'daki varlığını artırmasına dikkat çekerek bunun ittifakın güvenliği için tehdit oluşturabileceği uyarısında bulunmasına tepki gösterdi.

NATO'nun küresel güçlerin İttifak'ın onayının alınmadığı eylemleri barışa yönelik tehdit olarak algıladığını ve saplantılı küresel büyüklük megalomanisi sergilediğini belirten Kosaçev, Rusya ve Çin'in NATO'nun bu tutumunu kabul etmediğinin altını çizdi.

NATO'lu bürokratların kendi eylemlerini barış ve güvenliğin yararına gördüğünü, kimseyi tehdit etmediğini düşündüğünü ancak dünya haritasındaki diğer tüm ülkelerin eylemlerini barış ve insanlığa yönelik tehdit olarak değerlendirdiğinin altını çizen Kosaçev, "Rusya, NATO'nun saplantılarını ve fobilerini uzun süredir kabul etmiyor. Çin'in de onları kabul etmediğinden eminim. Rusya ve Çin'in bu konudaki değerlendirmelerinin yakın olması, Bay Stoltenberg ve silah yoldaşlarında gereken hissi uyandırıyordur" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала