https://sputniknews.com.tr/20221129/kocaelinde-binalarin-yuzde-45i-depreme-karsi-risk-teskil-ediyor-1063953247.html

Uzmanlardan uyarı: Kocaeli'nde binaların yüzde 45'i depreme karşı risk teşkil ediyor

Uzmanlardan uyarı: Kocaeli'nde binaların yüzde 45'i depreme karşı risk teşkil ediyor

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, 305 bin kayıtlı binanın yüzde 45'lik bölümünün olası depreme karşı risk teşkil ettiğini belirterek... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T11:52+0300

2022-11-29T11:52+0300

2022-11-29T11:52+0300

yaşam

kocaeli

deprem

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Kocaeli'nde, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, Kocaeli'ndeki 305 bin civarındaki binanın 140 bininin, 1999'daki Gölcük ve Düzce depremlerinden önce yapıldığını belirterek uyarılarda bulundu.DHA'da yer alan habere göre iki büyük depremden önce inşa edilen yapı stokunun yüzde 45 gibi büyük bölümünü oluşturduğunu aktaran Akgün, mühendisler tarafından incelenip, gerekli görülmesi durumunda güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.Depremden önce inşa edilen binaların risk teşkil ettiğini anlatan Ali Akgün, "Kocaeli'ndeki binaların yapı stoku 2000 yılı öncesi inşa edilen yapıların sayısının 140 bin civarında olduğunu biliyoruz. Şu anda günümüzde toplamda yapılan bina sayısı 305 bin civarında. Yani bunların yüzde 55'lik bir kısmı depremden sonra getirilen prosedürlere uymuş, mühendislik hizmeti almış, depreme dayanıklı yapılar olduğunu söyleyebiliriz.Depremden önce inşa edilen yüzde 45'lik bölümdeki yapılarla ilgili elimizde bir veri yok. Bu yüzde 45 oranındaki yapılar, 1999 yılında yaşanan hem 17 Ağustos Gölcük hem de 12 Kasım Düzce depremlerinde performans göstermiş binalar. Bunların olası bir depremde risk teşkil edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.Ağırlı hasarlı binalarKocaeli'ndeki yapı stoku hakkında bilgiler veren Akgün, "Deprem öncesi inşa edilen ve yüzde 45'lik bölümü oluşturan binalarda şu anda insanlarımız oturmaya devam ediyor. Bunlar depremlerde bir performans göstererek ayakta kaldılar. Günümüzdeki olası yeni bir depremde ayakta kalmaları durumuyla ilgili bir mühendislik çalışması yapılabilir. Bir performans analizi yapılarak binaların depreme dayanıklılık durumları ölçülebilir. Bu rapora göre güçlendirme yapılabilir ya da hasar durumlarıyla ilgili net veriler alınabilir" dedi.Kocaeli genelinde 'ağır hasarlı' raporu verilen 9 bina bulunduğunu ve bazılarında oturanlar olduğunu anlatan Akgün, "Kocaeli'nde 1999 depreminden sonra birçok ağır hasarlı binamız vardı. Bu binalar yıllar içinde yıkıldı. Şu anda elimizdeki verilere göre 9 adet ağır hasarlı binamız bulunuyor. Bunların 4 tanesi İzmit'te bulunuyor. Bu ağır hasarlı binaların da olası bir deprem öncesi tamamen bertaraf edileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

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