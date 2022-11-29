https://sputniknews.com.tr/20221129/kilicdaroglundan-sabit-saat-uygulamasina-tepki-turkiyenin-sabahlarini-karanliga-bogdular-1063950459.html
Kılıçdaroğlu'ndan sabit saat uygulamasına tepki: 'Türkiye'nin sabahlarını karanlığa boğdular'
Kılıçdaroğlu'ndan sabit saat uygulamasına tepki: 'Türkiye'nin sabahlarını karanlığa boğdular'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan paylaştığı videoda kalıcı yaz saati uygulamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu "Zifiri karanlığa mahkum ettiler... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T10:01+0300
2022-11-29T10:01+0300
2022-11-29T10:01+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
yaz saati
yaz-kış saati uygulaması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0c/1063342639_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8012a1d32f89050314f2c6a7dd4320c5.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah saat 8’de yaptığı videolu açıklamada, kalıcı yaz saati uygulamasını eleştirdi.Kılıçdaroğlu, “Kış saatine geçmeyerek, bakın çocuklarımıza ne yaptılar. Türkiye'nin sabahlarını karanlığa boğdular. Gerçekten de bu bir trajedidir… Kalpleri gibi zifiri karanlığa mahkûm ettiler Türkiye'yi. Bunu hemen, ama hemen; mutlaka düzelteceğiz” ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20220317/bakan-donmez-turkiye-surekli-yaz-saati-uygulamasi-ile-dunyaya-model-oldu-1054812291.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0c/1063342639_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a927fe3f63d1a6aefac3ad90ea164e3d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, yaz saati, yaz-kış saati uygulaması
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, yaz saati, yaz-kış saati uygulaması
Kılıçdaroğlu'ndan sabit saat uygulamasına tepki: 'Türkiye'nin sabahlarını karanlığa boğdular'
Abone ol
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan paylaştığı videoda kalıcı yaz saati uygulamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu "Zifiri karanlığa mahkum ettiler Türkiye'yi, bunu hemen düzelteceğiz" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah saat 8’de yaptığı videolu açıklamada, kalıcı yaz saati uygulamasını eleştirdi.
Kılıçdaroğlu, “Kış saatine geçmeyerek, bakın çocuklarımıza ne yaptılar. Türkiye'nin sabahlarını karanlığa boğdular. Gerçekten de bu bir trajedidir… Kalpleri gibi zifiri karanlığa mahkûm ettiler Türkiye'yi. Bunu hemen, ama hemen; mutlaka düzelteceğiz” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Sevgili halkım. Kış saatine geçmeyerek, bakın çocuklarımıza ne yaptılar. Bu karanlıkta, bu yollara düşen; göz göze, kalp kalbe, el ele vermeye çalışan insanlarımız… Türkiye'nin sabahlarını karanlığa boğdular. Gerçekten de bu bir trajedidir. Bu saraylıların her şeyden korkmasına alışmıştık da gün ışığından korkmaları neyin nesidir, Allah aşkına? Hayret ediyorum. Bu cehaleti artık, bu ülke kaldıramaz oldu. Ama ben, bu cehaletin üreteceği sonuçlar ile ilgili bir rapor hazırlattım. Biyolojik saatimizin en önemli uyaranı gün ışığıdır, sevgili halkım. Gün ışığı bir sinyaldir. Bu sinyal gelir ve fizyolojik süreçleri kontrol eden çeşitli hormonların üretimi başlar. Bunu engellerseniz hastalıklara yol açarsınız. Bu yapılan; bozulmuş biyolojik ritim, nöro hastalıklar, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi hastalıklar için önemli bir risk teşkil ediyor. Bunlar rapor mapor bilmez, okumazlar. Kalpleri gibi zifiri karanlığa mahkûm ettiler Türkiye'yi. Bunu hemen, ama hemen; mutlaka düzelteceğiz."