Türkiye
SON DAKİKA | Bahçeli: Türkiye'nin ne zaman kara harekatı yapacağının ulu orta değerlendirilmesi güvenlik zaafıdır
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221129/kilicdaroglundan-sabit-saat-uygulamasina-tepki-turkiyenin-sabahlarini-karanliga-bogdular-1063950459.html
Kılıçdaroğlu'ndan sabit saat uygulamasına tepki: 'Türkiye'nin sabahlarını karanlığa boğdular'
Kılıçdaroğlu'ndan sabit saat uygulamasına tepki: 'Türkiye'nin sabahlarını karanlığa boğdular'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan paylaştığı videoda kalıcı yaz saati uygulamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu "Zifiri karanlığa mahkum ettiler... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T10:01+0300
2022-11-29T10:01+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
yaz saati
yaz-kış saati uygulaması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0c/1063342639_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8012a1d32f89050314f2c6a7dd4320c5.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah saat 8’de yaptığı videolu açıklamada, kalıcı yaz saati uygulamasını eleştirdi.Kılıçdaroğlu, “Kış saatine geçmeyerek, bakın çocuklarımıza ne yaptılar. Türkiye'nin sabahlarını karanlığa boğdular. Gerçekten de bu bir trajedidir… Kalpleri gibi zifiri karanlığa mahkûm ettiler Türkiye'yi. Bunu hemen, ama hemen; mutlaka düzelteceğiz” ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20220317/bakan-donmez-turkiye-surekli-yaz-saati-uygulamasi-ile-dunyaya-model-oldu-1054812291.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0c/1063342639_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a927fe3f63d1a6aefac3ad90ea164e3d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, yaz saati, yaz-kış saati uygulaması
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, yaz saati, yaz-kış saati uygulaması

Kılıçdaroğlu'ndan sabit saat uygulamasına tepki: 'Türkiye'nin sabahlarını karanlığa boğdular'

10:01 29.11.2022
© CHP/ ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa’da İş İnsanları Buluşmasının açılışında konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa’da İş İnsanları Buluşmasının açılışında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© CHP/ ALP EREN KAYA
Abone olTelegram
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan paylaştığı videoda kalıcı yaz saati uygulamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu "Zifiri karanlığa mahkum ettiler Türkiye'yi, bunu hemen düzelteceğiz" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah saat 8’de yaptığı videolu açıklamada, kalıcı yaz saati uygulamasını eleştirdi.
Kılıçdaroğlu, “Kış saatine geçmeyerek, bakın çocuklarımıza ne yaptılar. Türkiye'nin sabahlarını karanlığa boğdular. Gerçekten de bu bir trajedidir… Kalpleri gibi zifiri karanlığa mahkûm ettiler Türkiye'yi. Bunu hemen, ama hemen; mutlaka düzelteceğiz” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Sevgili halkım. Kış saatine geçmeyerek, bakın çocuklarımıza ne yaptılar. Bu karanlıkta, bu yollara düşen; göz göze, kalp kalbe, el ele vermeye çalışan insanlarımız… Türkiye'nin sabahlarını karanlığa boğdular. Gerçekten de bu bir trajedidir. Bu saraylıların her şeyden korkmasına alışmıştık da gün ışığından korkmaları neyin nesidir, Allah aşkına? Hayret ediyorum. Bu cehaleti artık, bu ülke kaldıramaz oldu. Ama ben, bu cehaletin üreteceği sonuçlar ile ilgili bir rapor hazırlattım. Biyolojik saatimizin en önemli uyaranı gün ışığıdır, sevgili halkım. Gün ışığı bir sinyaldir. Bu sinyal gelir ve fizyolojik süreçleri kontrol eden çeşitli hormonların üretimi başlar. Bunu engellerseniz hastalıklara yol açarsınız. Bu yapılan; bozulmuş biyolojik ritim, nöro hastalıklar, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi hastalıklar için önemli bir risk teşkil ediyor. Bunlar rapor mapor bilmez, okumazlar. Kalpleri gibi zifiri karanlığa mahkûm ettiler Türkiye'yi. Bunu hemen, ama hemen; mutlaka düzelteceğiz."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
TÜRKİYE
Bakan Dönmez: Türkiye sürekli yaz saati uygulaması ile dünyaya model oldu
17 Mart, 14:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала