https://sputniknews.com.tr/20221129/itfaiye-eri-dumandan-etkilenen-kediyi-kendi-oksijen-maskesiyle-hayatta-tuttu-1063976990.html
İtfaiye eri, dumandan etkilenen kediyi kendi oksijen maskesiyle hayatta tuttu
İtfaiye eri, dumandan etkilenen kediyi kendi oksijen maskesiyle hayatta tuttu
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 5 katlı binanın zemin katında çıkan yangında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangını söndüren ekipler... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T19:32+0300
2022-11-29T19:32+0300
2022-11-29T19:37+0300
türkiye
itfaiye
duman
yangın
ateş
kedi
izmit
kocaeli
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir binanın giriş katında saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Öğrencilerin yaşadığı evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak, kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde bulunan kedi ise dışarıya çıkarıldı. Dumandan etkilenen kedi için hem itfaiye hem de sağlık ekipleri seferber oldu. Bir itfaiye eri, zor nefes aldığı gözlenen kediyi kendi oksijen maskesiyle hayatta tutmaya çalıştı. Dumandan etkilenen kedi yapılan müdahale ile kendine geldi.Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
türkiye
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itfaiye, duman, yangın, ateş, kedi, izmit, kocaeli
itfaiye, duman, yangın, ateş, kedi, izmit, kocaeli
İtfaiye eri, dumandan etkilenen kediyi kendi oksijen maskesiyle hayatta tuttu
19:32 29.11.2022 (güncellendi: 19:37 29.11.2022) Abone ol
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 5 katlı binanın zemin katında çıkan yangında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangını söndüren ekipler, zor nefes alan kediyi de yaşatabilmek için seferber oldu. Bir itfaiye eri, kediyi kendi oksijen maskesiyle hayatta tuttu.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir binanın giriş katında saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Öğrencilerin yaşadığı evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak, kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde bulunan kedi ise dışarıya çıkarıldı.
Dumandan etkilenen kedi için hem itfaiye hem de sağlık ekipleri seferber oldu. Bir itfaiye eri, zor nefes aldığı gözlenen kediyi kendi oksijen maskesiyle hayatta tutmaya çalıştı. Dumandan etkilenen kedi yapılan müdahale ile kendine geldi.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.