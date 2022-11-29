https://sputniknews.com.tr/20221129/istiklal-caddesindeki-teror-saldirisinda-yeni-tutuklama-bilal-hassanin-kardesi-tutuklandi-1063975045.html
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı: Firari şüpheli Bilal Hassan'ın kardeşi tutuklandı
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı: Firari şüpheli Bilal Hassan'ın kardeşi tutuklandı
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın (El-Hac Nwas) yakalanan kardeşi Ahmad El-Hac Nwas, çıkarıldığı hakimlikçe... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T19:01+0300
2022-11-29T19:01+0300
2022-11-29T19:35+0300
son dakika
türkiye
istiklal caddesi
terör
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0d/1063390338_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_0def87dda9768d972eb81f0b1358a437.jpg
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan firari şüpheli Bilal Hassan'ın kardeşi olan şüpheli Ahmad El-Hac Nwas, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.Şüpheli, daha sonra polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.Ahmad El-Hac Nwas, savcılıkça işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' ile 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı.Beyoğlu'nda konfeksiyon atölyesinde çalışıyorduİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında, terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşinin yakalandığını açıklamıştı.Nwas'ın 2 yıldır Türkiye'de olduğu, Beyoğlu'nda bir konfeksiyon atölyesinde çalıştığı belirlenmişti.Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada toplamda tutuklu sayısı 26'ya yükselirken 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verilmişti.
türkiye
istiklal caddesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0d/1063390338_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fe01a4160a7701439fed147886fa3992.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
son dakika, istiklal caddesi, terör
son dakika, istiklal caddesi, terör
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı: Firari şüpheli Bilal Hassan'ın kardeşi tutuklandı
19:01 29.11.2022 (güncellendi: 19:35 29.11.2022) Abone ol
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın (El-Hac Nwas) yakalanan kardeşi Ahmad El-Hac Nwas, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan firari şüpheli Bilal Hassan'ın kardeşi olan şüpheli Ahmad El-Hac Nwas, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.
Şüpheli, daha sonra polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Ahmad El-Hac Nwas, savcılıkça işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' ile 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı.
Beyoğlu'nda konfeksiyon atölyesinde çalışıyordu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında, terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşinin yakalandığını açıklamıştı.
Nwas'ın 2 yıldır Türkiye'de olduğu, Beyoğlu'nda bir konfeksiyon atölyesinde çalıştığı belirlenmişti.
Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada toplamda tutuklu sayısı 26'ya yükselirken 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verilmişti.