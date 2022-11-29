https://sputniknews.com.tr/20221129/istiklal-caddesindeki-teror-saldirisinda-yeni-tutuklama-bilal-hassanin-kardesi-tutuklandi-1063975045.html

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı: Firari şüpheli Bilal Hassan'ın kardeşi tutuklandı

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı: Firari şüpheli Bilal Hassan'ın kardeşi tutuklandı

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın (El-Hac Nwas) yakalanan kardeşi Ahmad El-Hac Nwas, çıkarıldığı hakimlikçe... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T19:01+0300

2022-11-29T19:01+0300

2022-11-29T19:35+0300

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İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan firari şüpheli Bilal Hassan'ın kardeşi olan şüpheli Ahmad El-Hac Nwas, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.Şüpheli, daha sonra polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.Ahmad El-Hac Nwas, savcılıkça işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' ile 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı.Beyoğlu'nda konfeksiyon atölyesinde çalışıyorduİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında, terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşinin yakalandığını açıklamıştı.Nwas'ın 2 yıldır Türkiye'de olduğu, Beyoğlu'nda bir konfeksiyon atölyesinde çalıştığı belirlenmişti.Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada toplamda tutuklu sayısı 26'ya yükselirken 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verilmişti.

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