https://sputniknews.com.tr/20221129/iran-devrim-muhafizlari-ordusu-ulke-capindaki-gosterilerde-300den-fazla-kisi-hayatini-kaybetti-1063949418.html
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Ülke çapındaki gösterilerde 300'den fazla kişi hayatını kaybetti
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Ülke çapındaki gösterilerde 300'den fazla kişi hayatını kaybetti
İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, genç bir kadının gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösterilerde şu... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T09:01+0300
2022-11-29T09:01+0300
2022-11-29T09:01+0300
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iran
iran devrim muhafızları
mahsa emini
protesto
can kaybı
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İran'dan yayın yapan Öğrenci Haber Ağına (SNN) göre, başkent Tahran'daki Şehid Recayi Üniversitesinde konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Hacızade, ülkede yaklaşık iki buçuk aydır devam eden protestolara değindi.Gösterilerin rejim karşıtlarınca organize edildiğini ancak gösterilere katılan herkesin suçlanmaması gerektiğini söyleyen Hacızade, "Ayaklanmalara aldananlar karşı devrimci değil, bizim çocuklarımız ve halkımızın bir parçasıdır." dedi.Ülkedeki gençlerin "düşmanı tanımadığını" ifade eden Hacızade, üniversitelerde bu konuda dersler verilmesi gerektiğini söyledi.İranlı komutan konuşmasında gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin yetkili ağızdan ilk açıklamayı yaparak, "Düşmanı tanıtamadığımız için bu iki ayda 300'den fazla insan öldürüldü veya şehit oldu." ifadelerini kullandı.İran'daki gösterilerTahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyordu. Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 60'dan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), 22 Kasım'da yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 416 protestocunun öldüğünü bildirmişti.
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iran, iran devrim muhafızları, mahsa emini, protesto, can kaybı
iran, iran devrim muhafızları, mahsa emini, protesto, can kaybı
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Ülke çapındaki gösterilerde 300'den fazla kişi hayatını kaybetti
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İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, genç bir kadının gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösterilerde şu ana kadar güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İran'dan yayın yapan Öğrenci Haber Ağına (SNN) göre, başkent Tahran'daki Şehid Recayi Üniversitesinde konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Hacızade, ülkede yaklaşık iki buçuk aydır devam eden protestolara değindi.
Gösterilerin rejim karşıtlarınca organize edildiğini ancak gösterilere katılan herkesin suçlanmaması gerektiğini söyleyen Hacızade, "Ayaklanmalara aldananlar karşı devrimci değil, bizim çocuklarımız ve halkımızın bir parçasıdır." dedi.
Ülkedeki gençlerin "düşmanı tanımadığını" ifade eden Hacızade, üniversitelerde bu konuda dersler verilmesi gerektiğini söyledi.
İranlı komutan konuşmasında gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin yetkili ağızdan ilk açıklamayı yaparak, "Düşmanı tanıtamadığımız için bu iki ayda 300'den fazla insan öldürüldü veya şehit oldu." ifadelerini kullandı.
İran'daki gösteriler
Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.
Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyordu. Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 60'dan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.
Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), 22 Kasım'da yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 416 protestocunun öldüğünü bildirmişti.