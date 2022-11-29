İBB meclisi bütçe görüşmelerinde konuşan Tevfik Göksu: 2023'te akıbetiniz İTO seçimleri gibi olacak

“Geçtiğimiz günlerdeki konuşmamda İBB Başkanı için bir isim takmıştım. Sanal alemde en çok konuşulan şeylerden bir tanesi avatar başkan. Burada altını çizerek söylüyorum ki sayın başkan sanal dünyada dolaşmayı çok sevdiği için bize öyle bir sunum yaptı ki sanki biz bu İstanbul’da yaşamıyoruz. Başkanın 3 yıllık bütçe görüşmelerinde yapmış olduğu bütün konuşmaları bildiğim için sadece yaptığım konuşmaları bir temenniden ibaret gördüğümü buradan ifade etmek isterim. Sayın başkan burada aslında meclise, konuşmaya değil altılı masaya konuşmaya gelmiş. Başkan burada konuşma yaparken meclis üyeleri her ne kadar burada olsa da bugün altılı masanın toplantısı var ‘ben buradayım bana bakın' diyerek konuşma yapmak için gelmiş. Buradan altılı masaya mesaj. Buradan son günlerde il başkanı ile arası limoni ona mesaj vermek için gelmiş. Burası İBB Meclis salonu, başkan buraya bir kaçış konuşması yapmak için gelmiş. Ben de diyorum ki sayın başkan kaçma, 2024 yılında biz seni göndereceğiz. Arkadaşlar 2023 hayali kuruyorlar. 2023'te akıbetiniz İTO seçimleri gibi olacak. İTO seçimlerinde İBB’nin bütün imkanlarını seferber ettiniz. Yetmedi saat 5 gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün seçim otobüslerini spor salonun önüne getirdiniz. Zafer kazanacaklar ya. Saat 5 oldu cumhur ittifakı yüzde 72, altılı masa yüzde 28 oldu. Bu değerlendirmeyi gerçekten yapmak istemezdim. Ben İstanbul’u konuşmak istiyordum. Sen bu kenti nasıl yönetiyorsun ona bir bak. Türkiye’yi değerlendirmek için daha çok ekmek yemen lazım. En sonunda en büyük yaptığı iş olarak Bağcılar'da bin metrekarelik park, Bahçelievler’de 500 metrekarelik park, Zeytinburnu'nda diktiği bir heykel."