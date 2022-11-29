https://sputniknews.com.tr/20221129/ibb-baskani-imamoglu-bu-isin-sorumlusu-saksilar-ve-banklar-degildir-1063980322.html
İBB Başkanı İmamoğlu: Bu işin sorumlusu, saksılar ve banklar değildir
İBB Başkanı İmamoğlu: Bu işin sorumlusu, saksılar ve banklar değildir
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrasında caddedeki ağaç ve beton saksıları kaldırılmasına... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T21:03+0300
2022-11-29T21:03+0300
2022-11-29T21:08+0300
ekrem imamoğlu
türkiye
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Beyoğlu mekansal strateji planı düzenlenen programla tanıtıldı.Ortaoyuncular Tiyatrosu'ndaki programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Vizyon 2050" belgesiyle İstanbul için geniş bir perspektif ortaya koyduklarını söyledi.Beyoğlu'nda ortaya koydukları strateji belgesiyle de bu vizyonun bir parçası olarak geleceğe dönük bir yolculuğu tarif ettiklerini anlatan İmamoğlu, ilçenin kültür-sanat, ticaret, yaşam, yoksulluk, işgaller, kullanım aykırılıkları ve altyapı gibi konularda birçok sorunu olduğunu ifade etti.İmamoğlu, "Sorunların tümden çözüme kavuşmasıyla bu güzel, güzide alan gerçekten geleceğe dönük, başta insanları konuk etmesiyle, yani turizmin en önemli merkezlerinden birisi olması sıfatıyla çok önemli bir hazırlık içinde... Beyoğlu, bu strateji belgesiyle aslında gerçek kimliğini ortaya koymuştur. 'Ben, Beyoğlu'yum.' demiştir. Aynı zamanda 'Tarihim ve mekanlarımla buradayım ve hep burada olacağım.' demiştir. Bunu kayıt altına almıştır. Dolayısıyla hiç kimse, kolay kolay kayıt altına alınan bu süreçle yapboz tahtası gibi oynayamayacaktır" dedi.Beyoğlu için umutlu bir geleceğin el birliğiyle kurulabileceğinin farkında olduklarını belirten İmamoğlu, stratejik planda Beyoğlu'nun, depreme dayanıklı, iklim kriziyle mücadele eden, savaşan, afetlere hazırlıklı bir ilçe konumuna kavuşacağını dile getirdi.İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısına da değinen İmamoğlu, "bu işin sorumlusunun caddedeki saksılar ve banklar olmadığını" söyledi:Programda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe de planın detaylarını anlattı.
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ekrem imamoğlu, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
İBB Başkanı İmamoğlu: Bu işin sorumlusu, saksılar ve banklar değildir
21:03 29.11.2022 (güncellendi: 21:08 29.11.2022) Abone ol
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrasında caddedeki ağaç ve beton saksıları kaldırılmasına değinerek, "bu işin sorumlusunun caddedeki saksılar ve banklar olmadığını" söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Beyoğlu mekansal strateji planı düzenlenen programla tanıtıldı.
Ortaoyuncular Tiyatrosu'ndaki programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Vizyon 2050" belgesiyle İstanbul için geniş bir perspektif ortaya koyduklarını söyledi.
Beyoğlu'nda ortaya koydukları strateji belgesiyle de bu vizyonun bir parçası olarak geleceğe dönük bir yolculuğu tarif ettiklerini anlatan İmamoğlu, ilçenin kültür-sanat, ticaret, yaşam, yoksulluk, işgaller, kullanım aykırılıkları ve altyapı gibi konularda birçok sorunu olduğunu ifade etti.
İmamoğlu, "Sorunların tümden çözüme kavuşmasıyla bu güzel, güzide alan gerçekten geleceğe dönük, başta insanları konuk etmesiyle, yani turizmin en önemli merkezlerinden birisi olması sıfatıyla çok önemli bir hazırlık içinde... Beyoğlu, bu strateji belgesiyle aslında gerçek kimliğini ortaya koymuştur. 'Ben, Beyoğlu'yum.' demiştir. Aynı zamanda 'Tarihim ve mekanlarımla buradayım ve hep burada olacağım.' demiştir. Bunu kayıt altına almıştır. Dolayısıyla hiç kimse, kolay kolay kayıt altına alınan bu süreçle yapboz tahtası gibi oynayamayacaktır" dedi.
Beyoğlu için umutlu bir geleceğin el birliğiyle kurulabileceğinin farkında olduklarını belirten İmamoğlu, stratejik planda Beyoğlu'nun, depreme dayanıklı, iklim kriziyle mücadele eden, savaşan, afetlere hazırlıklı bir ilçe konumuna kavuşacağını dile getirdi.
İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısına da değinen İmamoğlu, "bu işin sorumlusunun caddedeki saksılar ve banklar olmadığını" söyledi:
İstiklal Caddesi; dayanıklıdır, güçlüdür. İstiklal Caddesi, barışın merkezidir; çatışmanın merkezi asla değildir, olamaz. Bunu hep beraber sağlamalıyız. Bu görüntüyü, kuşatılmışlığı ortadan kaldırmalıyız. İstiklal Caddesi'nin, Beyoğlu'nun, bu tür alanların gerçek güvenliğini sağlayacak olan, 16 milyon insanıdır. O bakımdan bu bakış açısıyla da Beyoğlu'nu ve İstiklal'i değiştirmeliyiz. Tabii ki bu işin sorumlusu, saksılar ve banklar değildir
Programda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe de planın detaylarını anlattı.