https://sputniknews.com.tr/20221129/guney-afrikada-irkcilik-karsiti-komunist-lider-haninin-katili-walus-cezaevinde-bicaklandi-1063979617.html

Güney Afrika'da ırkçılık karşıtı komünist lider Hani'nin katili Walus, cezaevinde bıçaklandı

Güney Afrika'da ırkçılık karşıtı komünist lider Hani'nin katili Walus, cezaevinde bıçaklandı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1993'te suikast sonucu hayatını kaybeden ırkçı apartheid rejimine karşı mücadele eden önderlerden Chris Hani'nin katili Janusz... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T20:50+0300

2022-11-29T20:50+0300

2022-11-29T20:51+0300

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irkçılık

suikast

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Islah Hizmetleri Departmanı (DCS) Sözcüsü Singabakho Nxumalo, yaptığı açıklamada, Hani suikastından müebbet hapse mahkum olan Walus'un cezaevinde bıçaklandığı bilgisini verdi.Nxumalo, acil müdahalede bulunulan Walus'un sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.Walus'a tahliye sonrası oturum izni verilmiştiAnayasa Mahkemesi, 21 Kasım'da Walus'un şartlı tahliyesine karar vermişti. Yaklaşık 29 yıl hapis yatan 69 yaşındaki Polonya uyruklu Walus'un birkaç gün içinde salıverilmesi planlanıyordu.İçişleri Bakanı Aaron Motsoaledi, dün yaptığı açıklamada, Walus'a Güney Afrika'da oturma izni verildiğini duyurmuştu.Walus'un tahliye edilmesi ve oturma izni verilmesi kararları, başta iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) olmak üzere siyahi çevrelerde tepkiyle karşılanmıştı.Chris Hani suikastiÜlkeyi 1948-1994 yılları arasında yöneten ırkçı apartheid rejimi karşıtı mücadele önderlerinden olan Hani, öldürülmeden önce Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) o dönemki silahlı kanadı olan Ulusun Mızrağı örgütünün başkan yardımcısı ve Güney Afrika Komünist Partisi'nin genel sekreteriydi.Apartheid karşıtı mücadelenin Nelson Mandela'dan sonra en önde gelen isimlerinden olan Hani, 10 Nisan 1993'te Gauteng eyaletinin Boksburg bölgesindeki evinin önünde uğradığı suikastte hayatını kaybetmişti.

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