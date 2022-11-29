https://sputniknews.com.tr/20221129/goztepe-ve-alta-pfdkya-sevk-edildi-1063983343.html

Göztepe ve Altay, PFDK'ya sevk edildi

Göztepe ve Altay, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında olaylar nedeniyle tamamlanamayan derbiyle ilgili Göztepe ve Altay'ı... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T22:54+0300

2022-11-29T22:54+0300

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spor

göztepe

altay

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

maç

olay

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TFF'den yapılan açıklamaya göre Göztepe ile Altay, hem çirkin ve kötü tezahürat hem de saha olayları nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.Müşavirlik ayrıca 1. Lig'den Sakaryaspor'u çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Dyorex Boluspor'u çirkin ve kötü tezahürat, Erzurumspor FK ile Çaykur Rizespor'u ise saha olaylarından dolayı PFDK'ya verdi.Hukuk Müşavirliği, Gençlerbirliği forması giyen Muhammed Bayır ile Beyçimento Bandırmaspor'da oynayan Okan Alkan'ı sportmenliğe aykırı hareketlerinden dolayı disipline sevk etti.

https://sputniknews.com.tr/20221129/izmirdeki-olayli-goztepe-altay-macinin-yankilari-suruyor-taraftar-bu-fisekle-yaralandi-1063972816.html

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göztepe, altay, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), maç, olay