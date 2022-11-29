https://sputniknews.com.tr/20221129/goztepe-ve-alta-pfdkya-sevk-edildi-1063983343.html
Göztepe ve Altay, PFDK'ya sevk edildi
Göztepe ve Altay, PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında olaylar nedeniyle tamamlanamayan derbiyle ilgili Göztepe ve Altay'ı... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T22:54+0300
2022-11-29T22:54+0300
2022-11-29T22:55+0300
spor
göztepe
altay
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
maç
olay
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TFF'den yapılan açıklamaya göre Göztepe ile Altay, hem çirkin ve kötü tezahürat hem de saha olayları nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.Müşavirlik ayrıca 1. Lig'den Sakaryaspor'u çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Dyorex Boluspor'u çirkin ve kötü tezahürat, Erzurumspor FK ile Çaykur Rizespor'u ise saha olaylarından dolayı PFDK'ya verdi.Hukuk Müşavirliği, Gençlerbirliği forması giyen Muhammed Bayır ile Beyçimento Bandırmaspor'da oynayan Okan Alkan'ı sportmenliğe aykırı hareketlerinden dolayı disipline sevk etti.
https://sputniknews.com.tr/20221129/izmirdeki-olayli-goztepe-altay-macinin-yankilari-suruyor-taraftar-bu-fisekle-yaralandi-1063972816.html
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göztepe, altay, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), maç, olay
göztepe, altay, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), maç, olay
Göztepe ve Altay, PFDK'ya sevk edildi
22:54 29.11.2022 (güncellendi: 22:55 29.11.2022) Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında olaylar nedeniyle tamamlanamayan derbiyle ilgili Göztepe ve Altay'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Göztepe ile Altay, hem çirkin ve kötü tezahürat hem de saha olayları nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.
Müşavirlik ayrıca 1. Lig'den Sakaryaspor'u çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Dyorex Boluspor'u çirkin ve kötü tezahürat, Erzurumspor FK ile Çaykur Rizespor'u ise saha olaylarından dolayı PFDK'ya verdi.
Hukuk Müşavirliği, Gençlerbirliği forması giyen Muhammed Bayır ile Beyçimento Bandırmaspor'da oynayan Okan Alkan'ı sportmenliğe aykırı hareketlerinden dolayı disipline sevk etti.