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Eşiyle kavga edip rastgele ateş açan adam, bir kişiyi öldürdü bir kişiyi de yaraladı
Eşiyle kavga edip rastgele ateş açan adam, bir kişiyi öldürdü bir kişiyi de yaraladı
Adana'da, kıskançlık nedeniyle eşiyle kavga eden 25 yaşındaki Furkan Avcı, kayınvalidesinin eve geldiğini görünce sinirlenip, tabancayla sokağa rastgele ateş... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T12:24+0300
2022-11-29T12:24+0300
yaşam
adana
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Adana'da olay, 25 Kasım'da, Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Furkan Avcı (25), kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi Özay Avcı'yı (22) darp etti.DHA'da yer alan habere göre Özay Avcı da annesini arayıp durumu anlattı. Kızının dövüldüğünü öğrenen Özgül Dikici (49), gelinini de yanına alarak damadının evine gitti. Kayınvalidesinin eve geldiğini gören Furkan Avcı, tabancayla sokağa doğru rastgele ateş açtı.İki kişiyi vurduTabancadan çıkan mermiler, bu sırada sokakta ekmek almaya giden Mahmut Yurgacı'nın (75) karnına, Fitte Casın (22) adlı kadının ise burnuna isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Yurgacı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Casın'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Furkan Avcı, polis tarafından gözaltına alındı.Katil zanlısı tutuklandıEmniyetteki sorgusunda, "Eşimle kavga ederken annesini çağırdığı için sinirlenip, sokağa ateş ettim, pişmanım" dediği öğrenilen Avcı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Avcı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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adana, silah, katil
adana, silah, katil

Eşiyle kavga edip rastgele ateş açan adam, bir kişiyi öldürdü bir kişiyi de yaraladı

12:24 29.11.2022
© DHAEşiyle kavga edip rastgele ateş açan adam, bir kişiyi öldürdü bir kişiyi de yaraladı
Eşiyle kavga edip rastgele ateş açan adam, bir kişiyi öldürdü bir kişiyi de yaraladı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© DHA
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Adana'da, kıskançlık nedeniyle eşiyle kavga eden 25 yaşındaki Furkan Avcı, kayınvalidesinin eve geldiğini görünce sinirlenip, tabancayla sokağa rastgele ateş açtı. Mermiler, ekmek almaya giden Mahmut Yurgacı ile Fitte Casın'a isabet etti. Karnından yaralanan Yurgacı hayatını kaybetti, Avcı ise tutuklandı
Adana'da olay, 25 Kasım'da, Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Furkan Avcı (25), kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi Özay Avcı'yı (22) darp etti.
DHA'da yer alan habere göre Özay Avcı da annesini arayıp durumu anlattı. Kızının dövüldüğünü öğrenen Özgül Dikici (49), gelinini de yanına alarak damadının evine gitti. Kayınvalidesinin eve geldiğini gören Furkan Avcı, tabancayla sokağa doğru rastgele ateş açtı.

İki kişiyi vurdu

Tabancadan çıkan mermiler, bu sırada sokakta ekmek almaya giden Mahmut Yurgacı'nın (75) karnına, Fitte Casın (22) adlı kadının ise burnuna isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Yurgacı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Casın'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Furkan Avcı, polis tarafından gözaltına alındı.

Katil zanlısı tutuklandı

Emniyetteki sorgusunda, "Eşimle kavga ederken annesini çağırdığı için sinirlenip, sokağa ateş ettim, pişmanım" dediği öğrenilen Avcı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Avcı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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