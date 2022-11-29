'Eşi benzeri yok': Türkiye'nin ilk tuvalet müzesi Tokat'ta kuruldu

© İHA Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 'Sık dişini helası'nın yapıldığı döneme ait örneği olmayan bir yapı olduğunu söyledi. Önemli bir ticaret merkezi olan Sulu Sokak Çarşısı'nda yapılan tuvaletin 19. yüzyıla kadar hizmet vermiş olduğunu belirten Başkan Eroğlu, uzun yıllar atıl durumda olan tarihi yapının restore edildiğini söyledi. O dönemlerde yoğun bir şekilde kullanılması ve insanların tuvalet sırası beklemesi nedeni ile tarihi yapının 'sık dişini helası' adını aldığını belirten Başkan Eroğlu, "Restoresi tamamlanan 'sık dişini helası'nın altyapısından Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait kanalizasyon hattı çıktı. O döneme ait hela taşları, musluklar ve buna benzer birçok objeler çıktı. Bunları da müzemizde sergiliyoruz" dedi.