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'Eşi benzeri yok': Türkiye'nin ilk tuvalet müzesi Tokat'ta kuruldu
'Eşi benzeri yok': Türkiye'nin ilk tuvalet müzesi Tokat'ta kuruldu
Tokat’ta halk arasında 'Sık dişini helası' olarak bilinen Anadolu'nun ilk umumi helası 'Su ve Temizlik Müzesi' olarak hizmete açılacak. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
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tokat, фото, tuvalet, müze
tokat, фото, tuvalet, müze

'Eşi benzeri yok': Türkiye'nin ilk tuvalet müzesi Tokat'ta kuruldu

12:23 29.11.2022 (güncellendi: 12:24 29.11.2022)
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Tokat’ta halk arasında 'Sık dişini helası' olarak bilinen Anadolu'nun ilk umumi helası 'Su ve Temizlik Müzesi' olarak hizmete açılacak.
© İHASulu Sokak Çarşısı’nda 15. yüzyılda yapılan, uzun bir süre depo olarak kullanılan tarihi mekan Tokat Belediyesi tarafından restore edildi.
'Eşi benzeri yok': Türkiye'nin ilk tuvalet müzesi Tokat'ta kuruldu - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Sulu Sokak Çarşısı’nda 15. yüzyılda yapılan, uzun bir süre depo olarak kullanılan tarihi mekan Tokat Belediyesi tarafından restore edildi.
© İHAYaklaşık 3 yıldır devam eden çalışmada virane durumda olan yapı turizme kazandırıldı. Selçuklu Veziri Ali Tusi tarafından imar edilen, mülkiyeti belediye ait olan tarihi yapı 'Su ve Temizlik Müzesi' olarak hizmet verecek.
'Eşi benzeri yok': Türkiye'nin ilk tuvalet müzesi Tokat'ta kuruldu - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Yaklaşık 3 yıldır devam eden çalışmada virane durumda olan yapı turizme kazandırıldı. Selçuklu Veziri Ali Tusi tarafından imar edilen, mülkiyeti belediye ait olan tarihi yapı 'Su ve Temizlik Müzesi' olarak hizmet verecek.
© İHATarihi mekanda o dönemde kullanılan su yapıları, tuvalet taşları ve kanalizasyon sistemi sergilenecek. Zeminindeki su kanalları korunarak insanların gezebilmesi için temperli cam kaplama yapılan müzede ibrikler, su muslukları gibi eski eşyalar da yer alacak.
'Eşi benzeri yok': Türkiye'nin ilk tuvalet müzesi Tokat'ta kuruldu - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Tarihi mekanda o dönemde kullanılan su yapıları, tuvalet taşları ve kanalizasyon sistemi sergilenecek. Zeminindeki su kanalları korunarak insanların gezebilmesi için temperli cam kaplama yapılan müzede ibrikler, su muslukları gibi eski eşyalar da yer alacak.
© İHATokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 'Sık dişini helası'nın yapıldığı döneme ait örneği olmayan bir yapı olduğunu söyledi. Önemli bir ticaret merkezi olan Sulu Sokak Çarşısı'nda yapılan tuvaletin 19. yüzyıla kadar hizmet vermiş olduğunu belirten Başkan Eroğlu, uzun yıllar atıl durumda olan tarihi yapının restore edildiğini söyledi. O dönemlerde yoğun bir şekilde kullanılması ve insanların tuvalet sırası beklemesi nedeni ile tarihi yapının 'sık dişini helası' adını aldığını belirten Başkan Eroğlu, "Restoresi tamamlanan 'sık dişini helası'nın altyapısından Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait kanalizasyon hattı çıktı. O döneme ait hela taşları, musluklar ve buna benzer birçok objeler çıktı. Bunları da müzemizde sergiliyoruz" dedi.
'Eşi benzeri yok': Türkiye'nin ilk tuvalet müzesi Tokat'ta kuruldu - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 'Sık dişini helası'nın yapıldığı döneme ait örneği olmayan bir yapı olduğunu söyledi. Önemli bir ticaret merkezi olan Sulu Sokak Çarşısı'nda yapılan tuvaletin 19. yüzyıla kadar hizmet vermiş olduğunu belirten Başkan Eroğlu, uzun yıllar atıl durumda olan tarihi yapının restore edildiğini söyledi. O dönemlerde yoğun bir şekilde kullanılması ve insanların tuvalet sırası beklemesi nedeni ile tarihi yapının 'sık dişini helası' adını aldığını belirten Başkan Eroğlu, "Restoresi tamamlanan 'sık dişini helası'nın altyapısından Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait kanalizasyon hattı çıktı. O döneme ait hela taşları, musluklar ve buna benzer birçok objeler çıktı. Bunları da müzemizde sergiliyoruz" dedi.
© İHARestorasyon çalışmaları tamamlanan yapının kısa süre içerisinde Su ve Temizlik Müzesi olarak hizmete gireceğini belirten Başkan Eroğlu, "Yerli ve yabancı turistler ecdadın bıraktığı medeniyeti görme imkanı bulacak. Sık dişini helası müze olarak bir ilk olduğunu değerlendiriyoruz. Su ve Temizlik Müzesinin bir başka yerde olmadığı kanaatindeyim. Ecdat nasıl 1400'lü yıllarda böyle bir eser yaptı ise şimdi onların torunları olarak bizler de müze olarak yaptık. İnsanların burayı gezmesi ve keşfetmesine vesile olacağız" diye konuştu.
'Eşi benzeri yok': Türkiye'nin ilk tuvalet müzesi Tokat'ta kuruldu - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Restorasyon çalışmaları tamamlanan yapının kısa süre içerisinde Su ve Temizlik Müzesi olarak hizmete gireceğini belirten Başkan Eroğlu, "Yerli ve yabancı turistler ecdadın bıraktığı medeniyeti görme imkanı bulacak. Sık dişini helası müze olarak bir ilk olduğunu değerlendiriyoruz. Su ve Temizlik Müzesinin bir başka yerde olmadığı kanaatindeyim. Ecdat nasıl 1400'lü yıllarda böyle bir eser yaptı ise şimdi onların torunları olarak bizler de müze olarak yaptık. İnsanların burayı gezmesi ve keşfetmesine vesile olacağız" diye konuştu.
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