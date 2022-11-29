https://sputniknews.com.tr/20221129/erzincanda-universite-ogrencisinin-kavgada-kulagi-kesildi-1063950710.html

Erzincan’da üniversite öğrencisinin kavgada kulağı kesildi

Erzincan’da üniversite öğrencisinin kavgada kulağı kesildi

Erzincan’da yurdun odasında iki üniversite öğrencisi arasında çıkan kavgada kulağı kesilen öğrenci hastaneye kaldırıldı. 29.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

erzincan

üniversite

öğrenci

kavga

kulak

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Olay, dün gece saatlerinde Erzincan merkez Ulalar’da bulunan erkek öğrenci yurdunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yurt odasında iki öğrenci arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında üniversite öğrencisi R.K.(21) kulağına aldığı kesi darbesiyle yaralandı. R.K., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. R.K’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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erzincan, üniversite, öğrenci, kavga, kulak