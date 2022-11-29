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Erzincan’da üniversite öğrencisinin kavgada kulağı kesildi
Erzincan’da üniversite öğrencisinin kavgada kulağı kesildi
Erzincan’da yurdun odasında iki üniversite öğrencisi arasında çıkan kavgada kulağı kesilen öğrenci hastaneye kaldırıldı. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T10:07+0300
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türkiye
erzincan
üniversite
öğrenci
kavga
kulak
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Olay, dün gece saatlerinde Erzincan merkez Ulalar’da bulunan erkek öğrenci yurdunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yurt odasında iki öğrenci arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında üniversite öğrencisi R.K.(21) kulağına aldığı kesi darbesiyle yaralandı. R.K., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. R.K’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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erzincan, üniversite, öğrenci, kavga, kulak
erzincan, üniversite, öğrenci, kavga, kulak

Erzincan’da üniversite öğrencisinin kavgada kulağı kesildi

10:07 29.11.2022
© İHA / EMİN FERHAT SEVİLİRErzincan’da yurdun odasında iki üniversite öğrencisi arasında çıkan kavgada kulağı kesilen öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Erzincan’da yurdun odasında iki üniversite öğrencisi arasında çıkan kavgada kulağı kesilen öğrenci hastaneye kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© İHA / EMİN FERHAT SEVİLİR
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Erzincan’da yurdun odasında iki üniversite öğrencisi arasında çıkan kavgada kulağı kesilen öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün gece saatlerinde Erzincan merkez Ulalar’da bulunan erkek öğrenci yurdunda meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, yurt odasında iki öğrenci arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında üniversite öğrencisi R.K.(21) kulağına aldığı kesi darbesiyle yaralandı.
R.K., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
R.K’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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