https://sputniknews.com.tr/20221129/emniyetten-turk-lirasinin-yirtildigi-video-ile-ilgili-aciklama-2-kisi-gozaltina-alinmistir-1063982776.html
Emniyet: Türk Lirası'nı yırtarak paylaşımda bulunan Finlandiya vatandaşı 2 şahıs gözaltına alındı
Emniyet: Türk Lirası'nı yırtarak paylaşımda bulunan Finlandiya vatandaşı 2 şahıs gözaltına alındı
Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medyada paylaşılan yabancı uyruklu bir şahsın Türk Lirası'nı yırtarak “Bu para değil" dediği görüntülerle ilgili Mogadişu... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T22:31+0300
2022-11-29T22:31+0300
2022-11-29T22:51+0300
tl
türk lirası
yırtılma
türkiye
finlandiya
mogadişu
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Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medyada paylaşılan yabancı uyruklu bir kişinin Türk Lirası'nı yırttığı görüntülere dair açıklamada bulundu.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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tl, türk lirası, yırtılma, finlandiya, mogadişu
tl, türk lirası, yırtılma, finlandiya, mogadişu
Emniyet: Türk Lirası'nı yırtarak paylaşımda bulunan Finlandiya vatandaşı 2 şahıs gözaltına alındı
22:31 29.11.2022 (güncellendi: 22:51 29.11.2022) Abone ol
Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medyada paylaşılan yabancı uyruklu bir şahsın Türk Lirası'nı yırtarak “Bu para değil" dediği görüntülerle ilgili Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medyada paylaşılan yabancı uyruklu bir kişinin Türk Lirası'nı yırttığı görüntülere dair açıklamada bulundu.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"29.11.2022 günü bir sosyal medya platformunda Türk Lirası'nı yırtarak paylaşımda bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde; Olayı, Erasmus Programı kapsamında 27.11.2022 tarihinde ülkemize yasal yollardan giriş yapan Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."