https://sputniknews.com.tr/20221129/emniyetten-turk-lirasinin-yirtildigi-video-ile-ilgili-aciklama-2-kisi-gozaltina-alinmistir-1063982776.html

Emniyet: Türk Lirası'nı yırtarak paylaşımda bulunan Finlandiya vatandaşı 2 şahıs gözaltına alındı

Emniyet: Türk Lirası'nı yırtarak paylaşımda bulunan Finlandiya vatandaşı 2 şahıs gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medyada paylaşılan yabancı uyruklu bir şahsın Türk Lirası'nı yırtarak “Bu para değil" dediği görüntülerle ilgili Mogadişu... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T22:31+0300

2022-11-29T22:31+0300

2022-11-29T22:51+0300

tl

türk lirası

yırtılma

türkiye

finlandiya

mogadişu

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Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medyada paylaşılan yabancı uyruklu bir kişinin Türk Lirası'nı yırttığı görüntülere dair açıklamada bulundu.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

türkiye

finlandiya

mogadişu

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tl, türk lirası, yırtılma, finlandiya, mogadişu