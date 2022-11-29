https://sputniknews.com.tr/20221129/ege-denizi-aciklarinda-49-buyuklugunde-deprem-1063984206.html

Ege Denizi açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Yunanistan'ın Ege Denizi açıklarında saat 23.06’da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 29.11.2022, Sputnik Türkiye

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deprem

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AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Yunanistan'ın Ege Denizi açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.71 km olarak ölçüldü.Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre ise depremin büyüklüğü 5.0 olarak belirlendi.Atina Jeodinamik Enstitüsü, Ege Denizi'ndeki Eğriboz Adası yakınlarında 5.0 büyüklüğünde, yerin 8.9 kilometre derinliğinde deprem meydana geldiğini açıkladı.Eğriboz Adası'nda bu sabah da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntı nedeniyle bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluşmuştu.Artçı sarsıntıların yaşandığı adada bazı ilçelerde tedbir amacıyla okullar kapatılmıştı.

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