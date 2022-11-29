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Ege Denizi açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Yunanistan'ın Ege Denizi açıklarında saat 23.06’da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T23:43+0300
2022-11-29T23:57+0300
türkiye
ege
ege denizi
deprem
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AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Yunanistan'ın Ege Denizi açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.71 km olarak ölçüldü.Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre ise depremin büyüklüğü 5.0 olarak belirlendi.Atina Jeodinamik Enstitüsü, Ege Denizi'ndeki Eğriboz Adası yakınlarında 5.0 büyüklüğünde, yerin 8.9 kilometre derinliğinde deprem meydana geldiğini açıkladı.Eğriboz Adası'nda bu sabah da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntı nedeniyle bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluşmuştu.Artçı sarsıntıların yaşandığı adada bazı ilçelerde tedbir amacıyla okullar kapatılmıştı.
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ege, ege denizi, deprem
ege, ege denizi, deprem

Ege Denizi açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem

23:43 29.11.2022 (güncellendi: 23:57 29.11.2022)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© AA
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AFAD, Yunanistan'ın Ege Denizi açıklarında saat 23.06’da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Yunanistan'ın Ege Denizi açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.71 km olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre ise depremin büyüklüğü 5.0 olarak belirlendi.
Atina Jeodinamik Enstitüsü, Ege Denizi'ndeki Eğriboz Adası yakınlarında 5.0 büyüklüğünde, yerin 8.9 kilometre derinliğinde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Eğriboz Adası'nda bu sabah da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntı nedeniyle bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluşmuştu.
Artçı sarsıntıların yaşandığı adada bazı ilçelerde tedbir amacıyla okullar kapatılmıştı.
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