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Ege Denizi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T08:29+0300
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türkiye
ege denizi
çeşme
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 04.32'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çeşme'ye 191 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 4.61 kilometre olarak ölçüldü.İlçede kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.
türkiye
ege denizi
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ege denizi, çeşme, deprem
ege denizi, çeşme, deprem

Ege Denizi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

08:29 29.11.2022
© Fotoğraf : TwitterSismograf
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 04.32'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çeşme'ye 191 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 4.61 kilometre olarak ölçüldü.
İlçede kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.
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