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Ege Denizi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T08:29+0300
2022-11-29T08:29+0300
2022-11-29T08:29+0300
türkiye
ege denizi
çeşme
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 04.32'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çeşme'ye 191 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 4.61 kilometre olarak ölçüldü.İlçede kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.
türkiye
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ege denizi, çeşme, deprem
ege denizi, çeşme, deprem
Ege Denizi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 04.32'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çeşme'ye 191 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 4.61 kilometre olarak ölçüldü.
İlçede kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.