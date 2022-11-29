https://sputniknews.com.tr/20221129/ege-denizi-aciklarinda-47-buyuklugunde-deprem-1063949285.html

Ege Denizi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 29.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

ege denizi

çeşme

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 04.32'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çeşme'ye 191 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 4.61 kilometre olarak ölçüldü.İlçede kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

türkiye

ege denizi

çeşme

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ege denizi, çeşme, deprem