Efsanevi Orient Express yeniden Paris-İstanbul seferi yapacak

Orient Express'in 1883'te Paris'ten başlayan ilk seferinde Fransız, Alman, Avusturyalı ve Osmanlı asıllı diplomatlar, memurlar ve ekabirler yolculuk etti. Ayrıca yolcular arasında II. Abdülhamid ile röportaj yapmak için İstanbul'a gelen The Times Gazetesi'nin muhabiri Edmond About da bulunuyordu. About, yolculukla ilgili hatıralarını 1884'te "De Ponteise à Stamboul" adlı kitabında yayınladı. O dönemlerde zamanı ve parası olanlar, kendileri için yeteri kadar lüks ulaşım araçları olmadığı için başka ülkelere yolculuk edememenin sıkıntısını yaşıyordu. Kendilerine ait atlı arabalarla yolculuk bir hayli uzun ve sarsıntılı olurdu. Gemilerle yolculuk etmek de bir hayli uzundu. Ayrıca gemiler, doğal olarak sadece limanı olan şehirlere gidebilirdi. Bunların sonucunda Orient Express, döneminin en lüks ve en hızlı ulaşım aracı olarak büyük rağbet gördü.