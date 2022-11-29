https://sputniknews.com.tr/20221129/duzcede-deprem-sonrasi-okula-donmeye-korkan-ogrencilerden-talep-sinavlar-online-yapilsin-1063979030.html

Düzce’de deprem sonrası okula dönmeye korkan öğrencilerden talep: Sınavlar online yapılsın

Düzce’de deprem sonrası okula dönmeye korkan öğrencilerden talep: Sınavlar online yapılsın

Düzce'de meydana gelen depremin ardından korkularını dile getiren kentteki üniversite öğrencileri sınavların online yapılmasını talep ediyor. Radyo Sputnik’te... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T20:42+0300

2022-11-29T20:42+0300

2022-11-29T20:42+0300

radyo

akşam postasi

düzce

deprem

öğrenciler

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Düzce’de yaşanan 5.9’luk deprem bazı öğrenci yurtlarında hasara sebep olmuş, birçok öğrenci farklı şehirlerdeki ailelerin yanına dönmek zorunda kalmıştı. Bu durumdaki üniversite öğrencilerinden Nur Orhan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu. Orhan, “Ertelenen vize sınavlarımız online yapılsın istiyoruz. Depremi yaşayan hiç kimse tekrardan o yurtlara dönebilecek psikolojide değil. Ders çalışabilecek psikolojiye de sahip değiliz” dedi.Nur Orhan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:‘Zamana ihtiyacımız var’“Bu hafta tekrar değerlendirme yapılacağı söyleniyor ama bu da kesin bir bilgi değil. Biz okul yönetiminden kesin bir dönüş bekliyoruz. Perşembe günü toplantı olacağı söyleniyor ama bu bizim için geç bir tarih çünkü hepimiz memleketimize yani farklı farklı illere gittik. Geri dönebilmemiz için zamana ihtiyacımız var. O yüzden de bizlere bu bilginin daha önce açıklanması gerekiyor. Korona döneminde online eğitim görmüştük ve Düzce’nin internet bakımından alt yapısı yeterliydi.”‘Uyuyamıyorum, korkuyu yaşıyorum’

düzce

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2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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radyo, düzce, deprem, öğrenciler