Düzce’de deprem sonrası okula dönmeye korkan öğrencilerden talep: Sınavlar online yapılsın
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Düzce'de meydana gelen depremin ardından korkularını dile getiren kentteki üniversite öğrencileri sınavların online yapılmasını talep ediyor. Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katılan üniversite öğrencisi Nur Orhan, "Depremi yaşayan hiç kimse tekrardan o yurtlara dönebilecek psikolojide değil" dedi.
Düzce’de yaşanan 5.9’luk deprem bazı öğrenci yurtlarında hasara sebep olmuş, birçok öğrenci farklı şehirlerdeki ailelerin yanına dönmek zorunda kalmıştı. Bu durumdaki üniversite öğrencilerinden Nur Orhan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu.
Orhan, “Ertelenen vize sınavlarımız online yapılsın istiyoruz. Depremi yaşayan hiç kimse tekrardan o yurtlara dönebilecek psikolojide değil. Ders çalışabilecek psikolojiye de sahip değiliz” dedi.
Nur Orhan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
“Düzce’de deprem olduktan sonra öğrencilerin çoğu memleketine gitti ve ben de memleketim Muş’a geri döndüm. Yurtların bazılarını tahliye edip öğrencileri bir başka yurtlara gönderdiler. Deprem sonrası korkudan dolayı kimse yurda girmek istemedi çünkü yurdun duvarlarında çatlaklar oluştu. Yurtta tadilat olacağını, duvarlara sıva yapılacağını söylediler. Normal şartlarda bizim vize haftamızdı ve vizelerimizi 5 Aralık’a ertelediler. Ertelenen vizelerin online olabilmesi için sosyal medyada sesimizi duyurmaya çalıştık. Depremi yaşayan hiç kimse tekrardan o yurtlara dönebilecek psikolojide değil. Ders çalışabilecek psikolojiye de sahip değiliz o yüzden online olmasını istemiştik ama bizlere hiçbir şekilde açıklama yapılmadı.”
‘Zamana ihtiyacımız var’
“Bu hafta tekrar değerlendirme yapılacağı söyleniyor ama bu da kesin bir bilgi değil. Biz okul yönetiminden kesin bir dönüş bekliyoruz. Perşembe günü toplantı olacağı söyleniyor ama bu bizim için geç bir tarih çünkü hepimiz memleketimize yani farklı farklı illere gittik. Geri dönebilmemiz için zamana ihtiyacımız var. O yüzden de bizlere bu bilginin daha önce açıklanması gerekiyor. Korona döneminde online eğitim görmüştük ve Düzce’nin internet bakımından alt yapısı yeterliydi.”
‘Uyuyamıyorum, korkuyu yaşıyorum’
“Düzce’ye dönme psikolojisinde değilim. Benim gibi çoğu kişi de bu psikolojide değil çünkü büyük bir korku yaşadık. Memleketim Uşak’tayım ama hala sallanıyormuşuz gibi geliyor ve ben uyuyamıyorum. Aradan kaç gün geçti ama hala aynı korkuyu yaşıyorum. En ufak bir tedirginlik aynı duyguyu yaşamamıza sebep oluyor. Birçok öğrenci memleketine döndü ve bunun bir de ekonomik boyutu da var bizler onu da düşünmek zorundayız. Online olmaması için gerçekten geçerli bir sebep yok. Öğrenciler olarak yapılacak açıklamayı bekliyoruz.”