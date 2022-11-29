https://sputniknews.com.tr/20221129/dunya-kupasinda-gruplardaki-ikinci-maclar-tamamlandi-takimlar-veri-macta-masaya-yatirildi-1063974749.html

Dünya Kupası’nda gruplardaki ikinci maçlar tamamlandı: Takımlar Veri Maç’ta masaya yatırıldı

Dünya Kupası’nda gruplardaki ikinci maçlar tamamlandı: Takımlar Veri Maç’ta masaya yatırıldı

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın heyecan veren maçları, Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında masaya... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T18:33+0300

2022-11-29T18:33+0300

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veri maç

radyo

dünya kupası

2022 dünya kupası

altay

göztepe

comparisonator

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Dünya Kupası’nda gruplardaki ikinci maçlar tamamlandı: Takımlar Veri Maç’ta masaya yatırıldı Dünya Kupası’nda gruplardaki ikinci maçlar tamamlandı: Takımlar Veri Maç’ta masaya yatırıldı

Programın bu bölümünde, Brezilya-İsviçre, Kamerun-Sırbistan, Güney Kore-Gana ve Portekiz-Uruguay müsabakaları, futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.İkinci maçlar tamamlanırken tüm gruplarda puan durumları ve takımların gruplardan çıkma ihtimalleri değerlendirildi. Takımların en değerli futbolcularının da tanıtıldığı programda, Dünya Kupası’nda görev alan hakemlerin aldıkları ücretler, Türk hakemlerinin Süper Lig’de kazandıklarıyla karşılaştırıldı.Veri Maç’ta, olaylı Altay-Göztepe derbisindeki ihmaller zinciri ve futbol müsabakalarından yaşanan şiddet olaylarının dünyadaki benzerlerine verilen cezalar üzerine değerlendirmeler yapıldı.

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