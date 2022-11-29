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VERİ MAÇ
Futbol performans karşılaştırma uygulaması Comparisonator’ın verilerine dayanarak yapılan spor programı.
https://sputniknews.com.tr/20221129/dunya-kupasinda-gruplardaki-ikinci-maclar-tamamlandi-takimlar-veri-macta-masaya-yatirildi-1063974749.html
Dünya Kupası’nda gruplardaki ikinci maçlar tamamlandı: Takımlar Veri Maç’ta masaya yatırıldı
Dünya Kupası’nda gruplardaki ikinci maçlar tamamlandı: Takımlar Veri Maç’ta masaya yatırıldı
Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın heyecan veren maçları, Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında masaya... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T18:33+0300
2022-11-29T18:33+0300
veri maç
radyo
dünya kupası
2022 dünya kupası
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Dünya Kupası’nda gruplardaki ikinci maçlar tamamlandı: Takımlar Veri Maç’ta masaya yatırıldı
Dünya Kupası’nda gruplardaki ikinci maçlar tamamlandı: Takımlar Veri Maç’ta masaya yatırıldı
Programın bu bölümünde, Brezilya-İsviçre, Kamerun-Sırbistan, Güney Kore-Gana ve Portekiz-Uruguay müsabakaları, futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.İkinci maçlar tamamlanırken tüm gruplarda puan durumları ve takımların gruplardan çıkma ihtimalleri değerlendirildi. Takımların en değerli futbolcularının da tanıtıldığı programda, Dünya Kupası’nda görev alan hakemlerin aldıkları ücretler, Türk hakemlerinin Süper Lig’de kazandıklarıyla karşılaştırıldı.Veri Maç’ta, olaylı Altay-Göztepe derbisindeki ihmaller zinciri ve futbol müsabakalarından yaşanan şiddet olaylarının dünyadaki benzerlerine verilen cezalar üzerine değerlendirmeler yapıldı.
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Çağlar Öner
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radyo, dünya kupası, 2022 dünya kupası, altay, göztepe, comparisonator, аудио
radyo, dünya kupası, 2022 dünya kupası, altay, göztepe, comparisonator, аудио

Dünya Kupası’nda gruplardaki ikinci maçlar tamamlandı: Takımlar Veri Maç’ta masaya yatırıldı

18:33 29.11.2022
VERİ MAÇ
Dünya Kupası’nda gruplardaki ikinci maçlar tamamlandı: Takımlar Veri Maç’ta masaya yatırıldı
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Çağlar Öner
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Ata Arslan
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Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın heyecan veren maçları, Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında masaya yatırılıyor.
Programın bu bölümünde, Brezilya-İsviçre, Kamerun-Sırbistan, Güney Kore-Gana ve Portekiz-Uruguay müsabakaları, futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.
İkinci maçlar tamamlanırken tüm gruplarda puan durumları ve takımların gruplardan çıkma ihtimalleri değerlendirildi. Takımların en değerli futbolcularının da tanıtıldığı programda, Dünya Kupası’nda görev alan hakemlerin aldıkları ücretler, Türk hakemlerinin Süper Lig’de kazandıklarıyla karşılaştırıldı.
Veri Maç’ta, olaylı Altay-Göztepe derbisindeki ihmaller zinciri ve futbol müsabakalarından yaşanan şiddet olaylarının dünyadaki benzerlerine verilen cezalar üzerine değerlendirmeler yapıldı.
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