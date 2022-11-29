Dünya Kupası'nda 64 maçlık mücadelenin yarısı tamamlandı: 32 maçta 81 gol

© AFP 2022 İkinci maçlar sonunda yalnızca 1 kırmızı kart gösterildi. Galler kalecisi Wayne Hennessey, takımının İran'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın 86. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Turnuvada şu ana kadar gösterilen sarı kart sayısı ise 111 olarak kayıtlara geçti. En çok sarı kart gören takım ise Suudi Arabistan oldu. Suudi oyuncular tam 8 kez sarı kartla cezalandırıldı.