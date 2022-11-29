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https://sputniknews.com.tr/20221129/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063950056.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 18.65 liradan güne başladı, euro ise 19.39 liradan işlem görüyor. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T09:28+0300
2022-11-29T09:28+0300
ekonomi
dolar
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euro
euro/tl
altın
yarım gram altın
gram altın
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Dolar 18.65 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 19.39 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Gram altının fiyatı bin 49 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı bin 727, Cumhuriyet altını ise 6 bin 886 TL'de yeralıyor.Altının ONS fiyatı ise bin 753 dolarda seyrediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221128/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063909797.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:28 29.11.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZ
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Dolar 18.65 liradan güne başladı, euro ise 19.39 liradan işlem görüyor.
Dolar 18.65 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 19.39 TL’de yer alıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Gram altının fiyatı bin 49 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı bin 727, Cumhuriyet altını ise 6 bin 886 TL'de yeralıyor.
Altının ONS fiyatı ise bin 753 dolarda seyrediyor.
euro - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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