https://sputniknews.com.tr/20221129/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063950056.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 18.65 liradan güne başladı, euro ise 19.39 liradan işlem görüyor. 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T09:28+0300

2022-11-29T09:28+0300

2022-11-29T09:28+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

yarım gram altın

gram altın

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Dolar 18.65 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 19.39 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Gram altının fiyatı bin 49 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı bin 727, Cumhuriyet altını ise 6 bin 886 TL'de yeralıyor.Altının ONS fiyatı ise bin 753 dolarda seyrediyor.

https://sputniknews.com.tr/20221128/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063909797.html

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