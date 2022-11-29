https://sputniknews.com.tr/20221129/dna-testi-kafa-karistirdi-kizinin-hem-annesi-hem-amcasi-oldugu-ortaya-cikti-1063968624.html

DNA testi kafa karıştırdı: Kızının hem annesi, hem amcası olduğu ortaya çıktı

DNA testi kafa karıştırdı: Kızının hem annesi, hem amcası olduğu ortaya çıktı

ABD'de yapılan bir DNA testinde, bir annenin aynı zamanda genetik olarak kızının amcası da olduğunu ortaya çıkarıldı. 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T15:35+0300

2022-11-29T15:35+0300

2022-11-29T15:35+0300

dünya

dna

dna testi

kimerizm

annelik

babalık testi

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Başlarda laboratuvar sonuçlarında yaşanan bir karışıklık olarak değerlendirilen olay, bilim insanlarının dikkatini çekti ve sonuçlarla ilgili araştırmalar derinleştirildi.Kolombiya Genetik Enstitüsü'nde adli genetik uzmanı olan Juan Yunis'in Washington'daki Uluslararası İnsan Kimliği Sempozyumu'nda yaptığı sunumda aktardığı bilgilere göre, annenin kan örneği incelendiğinde, tipik olarak kadın cinsiyet organlarından sorumlu iki X kromozomu (XX) ile birlikte biyolojik erkeklerde bulunan bir çift XY cinsiyet kromozomunu da içerdiği görüldü.Bazı interseks kadınlar, XY kromozomları taşımalarına rağmen kadın cinsel anatomisine sahip olabiliyor, ancak bu kadınların genellikle çocuğu olmuyor. Öte yandan, bilim insanları 'anneyi testten çıkararak' baba üzerinde tahlil yaptıklarında kızın babasının gerçek babası olduğunu, anneyle birlikte test yaptıklarında ise annedeki XY kromozomları nedeniyle babalık sonuçlarının 'kafa karıştırıcı' olduğunu ortaya çıkardı. Yaşanan bu karışıklığın sebebinin ise 'kimerizm' olduğu ortaya çıkarıldı. Kimerizm, iki sperm tarafından ayrı ayrı döllenmiş iki ayrı yumurtanın gelişmesi ile ortaya çıkan iki embriyonun, gelişmelerinin erken döneminde birleşerek tek bir canlı olarak doğmalarına deniyor. Farklı zigottan köken almış farklı genetik içeriğe sahip birden fazla hücre seti, bir arada bulunarak tek bir canlı olarak dünyaya geliyor.Kimerizm durumunda ayrıca, 'kaybolan ikizin' genleri, hamileliğin erken döneminde hayatta kalan kardeşinkilerle karışır. Söz konusu vakayla ilgili konuşan genetik patolog Robert Wenk, "Çocuğun annesi doğal bir kimera. Bir ikiz (bir erkek) diğer (dişi) ikizle kaynaştı ve hamileliğin erken döneminde kayboldu" ifadelerini kullandı. Yunis ise, yalnızca 20 kadar belgelenmiş kimerizm vakası bulunduğunu söyledi ve "Muhtemelen daha fazlası vardır. Ve kişinin hayatı üzerinde derin bir etkisi olabilir” dedi.

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dna, dna testi, kimerizm, annelik, babalık testi