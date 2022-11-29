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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T19:13+0300
2022-11-29T19:13+0300
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mevlüt çavuşoğlu
isveç
finlandiya
nato
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç'in dışişleri bakanlarıyla üçlü toplantıda bir araya geldi.Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Bükreş'te görüştü.NATO toplantısı öncesindeki görüşmeyle ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Çavuşoğlu, Türkiye'nin haziran ayında Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi sırasında imzalanan mutabakat muhtırası çerçevesindeki beklentilerini ilettiğini aktardı.Çavuşoğlu, "Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik, beklentilerimizi vurguladık" ifadesini kullandı.
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mevlüt çavuşoğlu, isveç, finlandiya, nato
mevlüt çavuşoğlu, isveç, finlandiya, nato

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüştü

19:13 29.11.2022
© İHADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç'in dışişleri bakanlarıyla üçlü toplantıda bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç'in dışişleri bakanlarıyla üçlü toplantıda bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© İHA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik, beklentilerimizi vurguladık" ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç'in dışişleri bakanlarıyla üçlü toplantıda bir araya geldi.
Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Bükreş'te görüştü.
NATO toplantısı öncesindeki görüşmeyle ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Çavuşoğlu, Türkiye'nin haziran ayında Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi sırasında imzalanan mutabakat muhtırası çerçevesindeki beklentilerini ilettiğini aktardı.
Çavuşoğlu, "Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik, beklentilerimizi vurguladık" ifadesini kullandı.
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