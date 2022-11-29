https://sputniknews.com.tr/20221129/dis-ticaret-acigi-yillik-bazda-yuzde-421-artti-1063950943.html

Dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 421 arttı

Dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 421 arttı

Dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 421.7 arttı. TÜİK verilerine göre, ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 421.7 artarak 1... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T10:15+0300

2022-11-29T10:15+0300

2022-11-29T10:46+0300

ekonomi

dış ticaret açığı

türkiye istatistik kurumu (tüik)

tüik

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ekim

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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,0 artarak 21 milyar 328 milyon dolar, ithalat yüzde 31,4 artarak 29 milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleşti.Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 artarak 209 milyar 394 milyon dolar, ithalat yüzde 39,4 artarak 300 milyar 443 milyon dolar olarak gerçekleşti.Ekim ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 1.0 ithalat yüzde 12.8 arttıEnerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Ekim ayında yüzde 1,0 artarak 19 milyar 568 milyon dolardan, 19 milyar 766 milyon dolara yükseldi.Ekim ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 12,8 artarak 16 milyar 527 milyon dolardan, 18 milyar 637 milyon dolara yükseldi.Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Ekim ayında 1 milyar 129 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 6,4 artarak 38 milyar 402 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 106,1 oldu.Dış ticaret açığı ekim ayında yüzde 421.7 arttıEkim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 421,7 artarak 1 milyar 509 milyon dolardan, 7 milyar 874 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ekim ayında yüzde 93,2 iken, 2022 Ekim ayında yüzde 73,0'a geriledi.Dış ticaret açığı Ocak-Ekim döneminde yüzde 168.3 arttıOcak-Ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 168,3 artarak 33 milyar 933 milyon dolardan, 91 milyar 49 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Ekim döneminde yüzde 84,3 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 69,7'ye geriledi.

https://sputniknews.com.tr/20221115/tuik-issizlik-verilerini-acikladi-genc-nufusta-issizlik-orani-yuzde-191-1063442152.html

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dış ticaret açığı, türkiye istatistik kurumu (tüik), tüik, ticaret, ticaret bakanlığı, ithalat, ihracat, ihracat hacmi, ekim