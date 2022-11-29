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DHKP-C'nin 'Türkiye sorumlusu' Matur tutuklandı
DHKP-C'nin 'Türkiye sorumlusu' Matur tutuklandı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve polisin ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalanan DHKP/C'nin "Türkiye sorumlusu" Gülten Matur, çıkarıldığı... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
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MİT Başkanlığınca yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda yurt dışına çıkma arayışındayken yakalanan Matur'un İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı."Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Matur, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli Matur, tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi.Matur, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.DHKP/C'nin "Türkiye sorumlusu" olan Matur, dün MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalanmıştı.
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DHKP-C'nin 'Türkiye sorumlusu' Matur tutuklandı

20:01 29.11.2022 (güncellendi: 20:03 29.11.2022)
© FotoğrafDHKP/C'nin Türkiye sorumlusu İstanbul'da yakalandı
DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu İstanbul'da yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© Fotoğraf
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve polisin ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalanan DHKP/C'nin "Türkiye sorumlusu" Gülten Matur, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
MİT Başkanlığınca yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda yurt dışına çıkma arayışındayken yakalanan Matur'un İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Matur, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli Matur, tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi.
Matur, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
DHKP/C'nin "Türkiye sorumlusu" olan Matur, dün MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalanmıştı.
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