Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Operasyon yarın, haftaya veya her an olabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'yedeki PKK/PYD varlığına yönelik olası operasyona ilişkin olarak, "Operasyon yarın, haftaya veya her an... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber yayınında Suriye'yedeki PKK/PYD unsurlarına yönelik olası harekata ilişkin "Yarın, haftaya veya her an olabilir. Farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Bu operasyonlar her an yapılabilir. Bugüne kadar nasıl yapıldıysa bundan sonra da yapılmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.Olası harekata Suriye yönetiminin tepkisi konusunda ise Kalın "3 harekatı yapmasaydık Suriye'nin toprak bütünlüğü olmazdı" dedi.Kalın'ın değerlendirmeleri şöyle:Mısır ile normalleşme adımlarıMısır ile normalleşme adımlarına yönelik de konuşan Kalın, "Bunun 1.5-2 yıl geriye giden bir süreci var. Mısır ile Türkiye'nin belli konulardaki çıkarları ve beklentileri daha yakın hale geldi. Mısır, Türkiye'siz bir Doğu Akdeniz olmayacağını da gördü. İkili ilişkiler bağlamında da ilişkilerimiz ortada. Bütün olanlar adım adım bizi birbirimize yaklaştırdı. Mısır yönetimi de Türkiye karşıtı söylemlerin ortamların içinde olmamaya özen gösterdi. Biz 1.5 ay önce de Dünya Kupası'ndaki gibi bir temasın olabileceğini kendi aramızda değerlendirmiştik" dedi.Büyükelçi atamaları ve ileriye yönelik sürece değinen Kalın "Özel temsilciliğin gerek bir durum olup olmadığına emin değilim. Dışişleri bakanlıklarımız, yetkililerimiz sürekli olarak iletişim halindeler. Bu büyük ihtimalle devam eder. Diğer konularda da karşılıklı dosyaları alıp konuşmaya başladığımız da bunu net bir şekilde görmeye başlayacağımız zaten. Bu da tıkanıklığın da önünü açabilecek bir gelişme" ifadelerini kullandı.

