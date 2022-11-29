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https://sputniknews.com.tr/20221129/bartinda-yolcu-otobusu-devrildi-39-yarali-1063949216.html
Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı
Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı
Bartın'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
bartın
trafik kazası
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Bartın-Zonguldak kara yolu Akçamescit mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 22 FM 053 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
türkiye
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bartın, trafik kazası
bartın, trafik kazası

Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı

08:22 29.11.2022 (güncellendi: 09:07 29.11.2022)
© İHA / BÜLENT BOSTANCIBartın'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı.
Bartın'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© İHA / BÜLENT BOSTANCI
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Bartın'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı.
Bartın-Zonguldak kara yolu Akçamescit mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 22 FM 053 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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