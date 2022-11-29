https://sputniknews.com.tr/20221129/bartinda-yolcu-otobusu-devrildi-39-yarali-1063949216.html

Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı

Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı

Bartın'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı. 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T08:22+0300

2022-11-29T08:22+0300

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türkiye

bartın

trafik kazası

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Bartın-Zonguldak kara yolu Akçamescit mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 22 FM 053 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

türkiye

bartın

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bartın, trafik kazası