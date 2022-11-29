https://sputniknews.com.tr/20221129/bartinda-yolcu-otobusu-devrildi-39-yarali-1063949216.html
Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı
Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı
Bartın'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T08:22+0300
2022-11-29T08:22+0300
2022-11-29T09:07+0300
türkiye
bartın
trafik kazası
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Bartın-Zonguldak kara yolu Akçamescit mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 22 FM 053 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
türkiye
bartın
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bartın, trafik kazası
Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı
08:22 29.11.2022 (güncellendi: 09:07 29.11.2022) Abone ol
Bartın'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı.
Bartın-Zonguldak kara yolu Akçamescit mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 22 FM 053 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.