https://sputniknews.com.tr/20221129/bakanliktan-asgari-ucret-gorusmeleri-takvimine-iliskin-aciklama-toplanti-1-aralika-ertelendi-1063943567.html

Bakanlıktan asgari ücret görüşmeleri takvimine ilişkin açıklama: Toplantı 1 Aralık'a ertelendi

Bakanlıktan asgari ücret görüşmeleri takvimine ilişkin açıklama: Toplantı 1 Aralık'a ertelendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol'un katılımıyla yarın yapılması planlanan Asgari... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T00:17+0300

2022-11-29T00:17+0300

2022-11-29T00:17+0300

vedat bilgin

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan asgari ücret görüşmeleri takvimine ilişkin yapılacak toplantının yarından 1 aralık tarihine alındığı açıklaması yapıldı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılımıyla yarın yapılması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesine ilişkin toplantının 1 Aralık'a alındığı bildirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesi için perşembe günü, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecektir" ifadelerine yer verildi.

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vedat bilgin, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu