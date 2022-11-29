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https://sputniknews.com.tr/20221129/bakanliktan-asgari-ucret-gorusmeleri-takvimine-iliskin-aciklama-toplanti-1-aralika-ertelendi-1063943567.html
Bakanlıktan asgari ücret görüşmeleri takvimine ilişkin açıklama: Toplantı 1 Aralık'a ertelendi
Bakanlıktan asgari ücret görüşmeleri takvimine ilişkin açıklama: Toplantı 1 Aralık'a ertelendi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol'un katılımıyla yarın yapılması planlanan Asgari... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T00:17+0300
2022-11-29T00:17+0300
vedat bilgin
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan asgari ücret görüşmeleri takvimine ilişkin yapılacak toplantının yarından 1 aralık tarihine alındığı açıklaması yapıldı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılımıyla yarın yapılması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesine ilişkin toplantının 1 Aralık'a alındığı bildirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesi için perşembe günü, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecektir" ifadelerine yer verildi.
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vedat bilgin, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu
vedat bilgin, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu

Bakanlıktan asgari ücret görüşmeleri takvimine ilişkin açıklama: Toplantı 1 Aralık'a ertelendi

00:17 29.11.2022
© Twitter Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© Twitter
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol'un katılımıyla yarın yapılması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesine ilişkin toplantının 1 Aralık'a alındığı bildirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan asgari ücret görüşmeleri takvimine ilişkin yapılacak toplantının yarından 1 aralık tarihine alındığı açıklaması yapıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılımıyla yarın yapılması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesine ilişkin toplantının 1 Aralık'a alındığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesi için perşembe günü, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecektir" ifadelerine yer verildi.
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