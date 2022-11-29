https://sputniknews.com.tr/20221129/bakan-yanik-halkimizin-ruhsal-iyilik-halini-korumaya-yonelik-calismalar-baslattik-1063943813.html

Bakan Yanık: Halkımızın ruhsal iyilik halini korumaya yönelik çalışmalar başlattık

Bakan Yanık: Halkımızın ruhsal iyilik halini korumaya yönelik çalışmalar başlattık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Nakdi yardımlarımızın yanı sıra toplum psikolojisini güçlendirmeye yönelik yeni programlarla halkımızın ruhsal iyilik... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T00:32+0300

2022-11-29T00:32+0300

2022-11-29T00:33+0300

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı'nda, "Kovid-19 Pandemisi Işığında Etkin Sosyal Yardımların Sağlanması ve Sosyoekonomik Güçlendirme" konulu Bakanlar Çalışma Oturumu'nda konuştu.İslam İşbirliği Teşkilatı'nın büyük ve güçlü bir topluluk olduğunu dile getiren Yanık, İslami değerlerden beslenen ortak kültürün, İSEDAK üyelerini bütün insanlık adına sorumluluk almaya çağırdığını söyledi.Bakan Yanık, aynı zamanda İslam Peygamberi'nin, "Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin" tavsiyesinin, sosyal hizmet faaliyetlerinin ilkelerini belirleyerek, yollarına ışık tuttuğunu kaydetti.Türkiye'de son 20 yılda ulaşılan ekonomik büyüme ile sosyal hizmet politikalarının kapsayıcılığının arttığına işaret eden Yanık, şöyle konuştu:'Sosyal yardım programlarını yapay zeka teknolojileriyle takviye ettik'Bakan Yanık, bu dönemde sosyal yardım programlarını, yapay zeka teknolojileriyle takviye ettiklerinin altını çizerek, "Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'nin sağladığı teknik imkanlarla bütün ülkemizde ihtiyaç sahiplerine çok hızlı bir şekilde ulaştık. 3 hafta gibi kısa bir sürede mevcut 3,5 milyon yararlanıcının yanına, salgının etkisiyle dönemsel ihtiyaç sahibi olan 3 milyon kişi daha eklendi" dedi.Türkiye olarak, salgın sürecinde ortaya çıkan olağandışı ihtiyaçları yüksek koordinasyon kabiliyetiyle ivedilikle karşıladıklarına dikkati çeken Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:'Vefa Sosyal Destek Grupları'nı kurduk'Bakan Yanık, salgın döneminde sokağa çıkma imkanı olmayan yaşlı ve hasta vatandaşların alışveriş, ev-dışı ihtiyaçlarını karşılamak için Vefa Sosyal Destek Grupları'nı kurduklarını hatırlatarak, kamu görevlilerinin yanı sıra gönüllü vatandaşların da yer aldığı gruplar aracılığıyla toplumsal dayanışma ruhunu tazelediklerini dile getirdi.Dayanışma ruhunun sağladığı bereketin, bu çalışmayı kalıcı hale getirdiğine vurgu yapan Yanık, şunları söyledi:'Vatandaşlara nakdi destek sunduk'Bakan Yanık, salgın döneminde doğan ihtiyaçları karşılamak adına sosyal hizmetlerde yeni yöntemler belirlediklerine dikkati çekerek, Türkiye Aile Destek Programı ile hiçbir ek kriter aramadan, sadece gelir düzeyine göre vatandaşlara nakdi destek sunduklarını kaydetti.Yanık, hanenin gelir düzeyi ve çocuk sayısına göre belirledikleri ödemelerle her zaman olduğu gibi milleti aileleriyle birlikte güçlendirmeyi, ülkenin ürettiği sosyal refahı vatandaşlarla paylaşmayı hedeflediklerini ifade etti.Bir yandan vatandaşların alım gücünü artırıp, diğer yandan ekonomik seyri canlı tuttuklarını anlatan Yanık, 12 ay süren bu programla, gelişen ve büyüyen Türkiye'nin refahını vatandaşlarla paylaşmanın da huzuru ve mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.Bakan Yanık, Türkiye'nin geçmişten getirdiği köklü kapasite ve acil durumlara duyarlı sosyal yardım sistemiyle gereken tedbirleri bu dönemde ivedilikle almayı başardıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini gidermeye yönelik çalışmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkin liderliği çerçevesinde yürüttüklerini vurgulayan Yanık, "Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlığımız adına şükranlarımızı arz ediyorum. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatına, İSEDAK Genel Sekreterliğine, uluslararası temsilcilere ve bu organizasyonda emeği geçen herkese, ülkem ve tüm İslam toplumları adına teşekkür ediyorum. En içten duygularla kurduğumuz bu iş birliğimizin özel çalışmalarla güçlenmesini temenni ediyor, Müslüman kardeşlerimiz başta olmak üzere bütün insanlığın huzuru, mutluluğu ve refahına fayda sağlamasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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