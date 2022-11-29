https://sputniknews.com.tr/20221129/bakan-kirisci-sokak-hayvanlari-icin-ormanda-yer-ayiracagiz-1063951868.html
Bakan Kirişci: Sokak hayvanları için ormanda yer ayıracağız
Bakan Kirişci: Sokak hayvanları için ormanda yer ayıracağız
Hayvan barınaklarında yaşanan olaylarla ilgili değerlendirme yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İstanbul’da ormanlık alanlarda sokak hayvanları için... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T11:58+0300
2022-11-29T11:58+0300
2022-11-29T11:58+0300
yaşam
vahit kirişçi
tarım ve orman bakanlığı
sokak köpeği
sokak kedisi
sokak hayvanları
istanbul valiliği
köpek
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Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci hayvan barınaklarında yaşanan kötü görüntülerle ilgili alınan önlemleri anlattı.İstanbul’da pilot uygulama başlatacaklarını belirten Kirişci şunları söyledi:Bakan Kirişci şehirlerdeki sahipsiz hayvan oranlarının belirlenmesi içinde bir çalışma yapacaklarını belirterek “Bir de önümüzdeki günlerde şehirlerde sahipsiz hayvan popülasyonunun artışıyla ilgili bir çalıştay düzenleyeceğiz. Bu çalıştayda akademisyenlerin, uzmanların görüşlerini alacağız ve bir yol haritası belirleyeceğiz” dedi
https://sputniknews.com.tr/20221128/istanbulda-hayvana-eziyet-sokak-kopegini-bogarak-oldurmeye-calisan-kisi-serbest-birakildi-1063920322.html
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vahit kirişçi, tarım ve orman bakanlığı, sokak köpeği, sokak kedisi, sokak hayvanları, istanbul valiliği, köpek
vahit kirişçi, tarım ve orman bakanlığı, sokak köpeği, sokak kedisi, sokak hayvanları, istanbul valiliği, köpek
Bakan Kirişci: Sokak hayvanları için ormanda yer ayıracağız
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Hayvan barınaklarında yaşanan olaylarla ilgili değerlendirme yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İstanbul’da ormanlık alanlarda sokak hayvanları için yer ayrılacağını açıkladı.
Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci hayvan barınaklarında yaşanan kötü görüntülerle ilgili alınan önlemleri anlattı.
İstanbul’da pilot uygulama başlatacaklarını belirten Kirişci şunları söyledi:
“İstanbul Valiliği ile bir çalışma başlattık. Hayvan barınakları konusunda yer yoksunluğu söz konusu. Bu barınakların doğal hayata yakın olması da gerekiyor. Biz ormanlarımızdan yer vermeyi planlıyoruz. Yerel yönetimlere ormanlık alanlardan yer vererek İstanbul’un barınak sorununu gidereceğiz. Bir derneğe ya da gönüllere veremeyiz ama belediyelere yer verebiliriz. İstanbul’un 39 ilçesi için otuzar dekarlık yerleri yerel yönetimlerin doğal hayvan barınağı olarak kullanmalarını sağlayacağız. Süreci Valiliğimiz takip ediyor. İstanbul'da pilot uygulama olarak başlattık eğer karşılığı olursa ve bundan olumlu netice alabilirsek diğer iller için de benzer bir yol izleyeceğiz”
Bakan Kirişci şehirlerdeki sahipsiz hayvan oranlarının belirlenmesi içinde bir çalışma yapacaklarını belirterek “Bir de önümüzdeki günlerde şehirlerde sahipsiz hayvan popülasyonunun artışıyla ilgili bir çalıştay düzenleyeceğiz. Bu çalıştayda akademisyenlerin, uzmanların görüşlerini alacağız ve bir yol haritası belirleyeceğiz” dedi