Türkiye
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Operasyon yarın, haftaya veya her an olabilir
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221129/bakan-kirisci-sokak-hayvanlari-icin-ormanda-yer-ayiracagiz-1063951868.html
Bakan Kirişci: Sokak hayvanları için ormanda yer ayıracağız
Bakan Kirişci: Sokak hayvanları için ormanda yer ayıracağız
Hayvan barınaklarında yaşanan olaylarla ilgili değerlendirme yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İstanbul’da ormanlık alanlarda sokak hayvanları için... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T11:58+0300
2022-11-29T11:58+0300
yaşam
vahit kirişçi
tarım ve orman bakanlığı
sokak köpeği
sokak kedisi
sokak hayvanları
istanbul valiliği
köpek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0e/1061164644_0:479:960:1019_1920x0_80_0_0_5a83760bc60640d43d0370c78eb66ba6.jpg
Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci hayvan barınaklarında yaşanan kötü görüntülerle ilgili alınan önlemleri anlattı.İstanbul’da pilot uygulama başlatacaklarını belirten Kirişci şunları söyledi:Bakan Kirişci şehirlerdeki sahipsiz hayvan oranlarının belirlenmesi içinde bir çalışma yapacaklarını belirterek “Bir de önümüzdeki günlerde şehirlerde sahipsiz hayvan popülasyonunun artışıyla ilgili bir çalıştay düzenleyeceğiz. Bu çalıştayda akademisyenlerin, uzmanların görüşlerini alacağız ve bir yol haritası belirleyeceğiz” dedi
https://sputniknews.com.tr/20221128/istanbulda-hayvana-eziyet-sokak-kopegini-bogarak-oldurmeye-calisan-kisi-serbest-birakildi-1063920322.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0e/1061164644_0:389:960:1109_1920x0_80_0_0_db46c0a912600ecf619c07121ed9c8e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vahit kirişçi, tarım ve orman bakanlığı, sokak köpeği, sokak kedisi, sokak hayvanları, istanbul valiliği, köpek
vahit kirişçi, tarım ve orman bakanlığı, sokak köpeği, sokak kedisi, sokak hayvanları, istanbul valiliği, köpek

Bakan Kirişci: Sokak hayvanları için ormanda yer ayıracağız

11:58 29.11.2022
© İHA / ASIM ÇAPACINevşehir'de sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına ilişkin görüntülerle ilgili soruşturma
Nevşehir'de sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına ilişkin görüntülerle ilgili soruşturma - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© İHA / ASIM ÇAPACI
Abone olTelegram
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Hayvan barınaklarında yaşanan olaylarla ilgili değerlendirme yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İstanbul’da ormanlık alanlarda sokak hayvanları için yer ayrılacağını açıkladı.
Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci hayvan barınaklarında yaşanan kötü görüntülerle ilgili alınan önlemleri anlattı.
İstanbul’da pilot uygulama başlatacaklarını belirten Kirişci şunları söyledi:

“İstanbul Valiliği ile bir çalışma başlattık. Hayvan barınakları konusunda yer yoksunluğu söz konusu. Bu barınakların doğal hayata yakın olması da gerekiyor. Biz ormanlarımızdan yer vermeyi planlıyoruz. Yerel yönetimlere ormanlık alanlardan yer vererek İstanbul’un barınak sorununu gidereceğiz. Bir derneğe ya da gönüllere veremeyiz ama belediyelere yer verebiliriz. İstanbul’un 39 ilçesi için otuzar dekarlık yerleri yerel yönetimlerin doğal hayvan barınağı olarak kullanmalarını sağlayacağız. Süreci Valiliğimiz takip ediyor. İstanbul'da pilot uygulama olarak başlattık eğer karşılığı olursa ve bundan olumlu netice alabilirsek diğer iller için de benzer bir yol izleyeceğiz”

Bakan Kirişci şehirlerdeki sahipsiz hayvan oranlarının belirlenmesi içinde bir çalışma yapacaklarını belirterek “Bir de önümüzdeki günlerde şehirlerde sahipsiz hayvan popülasyonunun artışıyla ilgili bir çalıştay düzenleyeceğiz. Bu çalıştayda akademisyenlerin, uzmanların görüşlerini alacağız ve bir yol haritası belirleyeceğiz” dedi
İstanbul'da hayvana eziyet: Sokak köpeğini boğarak öldürmeye çalışan kişi serbest bırakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
YAŞAM
İstanbul'da köpeği boğarak öldürmeye çalışan şüpheli, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı
Dün, 14:08
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала