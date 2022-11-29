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Bakan Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile telefonda görüştü
Bakan Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile telefonda görüştü
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T20:05+0300
2022-11-29T20:05+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hulusi akar
hulusi akar

Bakan Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile telefonda görüştü

20:05 29.11.2022
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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