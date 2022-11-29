https://sputniknews.com.tr/20221129/bakan-akar-israil-savunma-bakani-benjamin-gantz-ile-telefonda-gorustu--1063978431.html
Bakan Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile telefonda görüştü
Bakan Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile telefonda görüştü
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T20:05+0300
2022-11-29T20:05+0300
2022-11-29T20:05+0300
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hulusi akar
Bakan Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile telefonda görüştü
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Ayrıntılar geliyor
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.