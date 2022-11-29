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Ankara'da PKK'nın kadın yapılanmasına yönelik soruşturmada 50 gözaltı kararı
Ankara'da PKK'nın kadın yapılanmasına yönelik soruşturmada 50 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın kadın alan yapılanmasına yönelik soruşturmada 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T09:26+0300
2022-11-29T09:26+0300
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gözaltı
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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada silahlı terör örgütü PKK/KCK mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında farklı tarihlerde ifade ve fotoğraftan teşhis beyanları alınan tanık ve gizli tanıkların ifadeleri, MASAK ve HTS çalışmaları neticesinde örgütün kadın alan yapılanmasında olduğu tespit edilen 50 şüphelinin Ankara merkezli 14 ilde gözaltına alınması kararlaştırıldı.Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.
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pkk, ankara, operasyon, kadın, gözaltı
pkk, ankara, operasyon, kadın, gözaltı

Ankara'da PKK'nın kadın yapılanmasına yönelik soruşturmada 50 gözaltı kararı

09:26 29.11.2022
© AAkadın - gözaltı
kadın - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın kadın alan yapılanmasına yönelik soruşturmada 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada silahlı terör örgütü PKK/KCK mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında farklı tarihlerde ifade ve fotoğraftan teşhis beyanları alınan tanık ve gizli tanıkların ifadeleri, MASAK ve HTS çalışmaları neticesinde örgütün kadın alan yapılanmasında olduğu tespit edilen 50 şüphelinin Ankara merkezli 14 ilde gözaltına alınması kararlaştırıldı.
Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.
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