https://sputniknews.com.tr/20221129/almanya-ve-katardan-15-yillik-lng-anlasmasi-1063964959.html

Almanya ve Katar’dan 15 yıllık LNG anlaşması

Almanya ve Katar’dan 15 yıllık LNG anlaşması

Katar devlet doğalgaz şirketi QatarEnergy ile ABD'li enerji şirketi ConocoPhillips'in anlaşması kapsamında 2026'dan itibaren her yıl iki milyon ton... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T13:57+0300

2022-11-29T13:57+0300

2022-11-29T13:57+0300

avrupa'da enerji krizi

katar

doğalgaz

almanya

lng

anlaşma

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Katar Enerji Bakanı ve QatarEnergy’nin CEO’su Saad el-Kaabi, şirketin 2026’dan itibaren en az 15 yıl boyunca Almanya’ya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihraç etmek için ABD’li enerji şirketi ConocoPhillips ile anlaşma imzaladığını duyurdu.Anlaşma kapsamında, her yıl iki milyon ton LNG, Katar’daki başlıca LNG üretim tesisi olan Ras Laffan’dan Almanya’nın kuzeyindeki LNG terminali Brunsbuettel’e sevk edilecek.Kaabi, ConocoPhillips yetkilileriyle düzenlediği ortak basın toplantısında, “Almanya, Avrupa’daki en büyük doğalgaz pazarını temsil ediyor ve biz onların enerji güvenliğini desteklemekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220623/bloomberg-katar-lng-icin-abyle-uzun-vadeli-kontrat-imzalanmasini-talep-edecek-1057843944.html

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