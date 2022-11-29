https://sputniknews.com.tr/20221129/almanya-ve-katardan-15-yillik-lng-anlasmasi-1063964959.html
Almanya ve Katar’dan 15 yıllık LNG anlaşması
Almanya ve Katar’dan 15 yıllık LNG anlaşması
Katar devlet doğalgaz şirketi QatarEnergy ile ABD'li enerji şirketi ConocoPhillips'in anlaşması kapsamında 2026'dan itibaren her yıl iki milyon ton... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T13:57+0300
2022-11-29T13:57+0300
2022-11-29T13:57+0300
avrupa'da enerji krizi
katar
doğalgaz
almanya
lng
anlaşma
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Katar Enerji Bakanı ve QatarEnergy’nin CEO’su Saad el-Kaabi, şirketin 2026’dan itibaren en az 15 yıl boyunca Almanya’ya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihraç etmek için ABD’li enerji şirketi ConocoPhillips ile anlaşma imzaladığını duyurdu.Anlaşma kapsamında, her yıl iki milyon ton LNG, Katar’daki başlıca LNG üretim tesisi olan Ras Laffan’dan Almanya’nın kuzeyindeki LNG terminali Brunsbuettel’e sevk edilecek.Kaabi, ConocoPhillips yetkilileriyle düzenlediği ortak basın toplantısında, “Almanya, Avrupa’daki en büyük doğalgaz pazarını temsil ediyor ve biz onların enerji güvenliğini desteklemekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220623/bloomberg-katar-lng-icin-abyle-uzun-vadeli-kontrat-imzalanmasini-talep-edecek-1057843944.html
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katar, doğalgaz, almanya, lng, anlaşma
katar, doğalgaz, almanya, lng, anlaşma
Almanya ve Katar’dan 15 yıllık LNG anlaşması
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Katar devlet doğalgaz şirketi QatarEnergy ile ABD'li enerji şirketi ConocoPhillips'in anlaşması kapsamında 2026'dan itibaren her yıl iki milyon ton sıvılaştırılmış doğalgaz Almanya'nın kuzeyindeki LNG terminaline sevk edilecek.
Katar Enerji Bakanı ve QatarEnergy’nin CEO’su Saad el-Kaabi, şirketin 2026’dan itibaren en az 15 yıl boyunca Almanya’ya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihraç etmek için ABD’li enerji şirketi ConocoPhillips ile anlaşma imzaladığını duyurdu.
Anlaşma kapsamında, her yıl iki milyon ton LNG, Katar’daki başlıca LNG üretim tesisi olan Ras Laffan’dan Almanya’nın kuzeyindeki LNG terminali Brunsbuettel’e sevk edilecek.
Kaabi, ConocoPhillips yetkilileriyle düzenlediği ortak basın toplantısında, “Almanya, Avrupa’daki en büyük doğalgaz pazarını temsil ediyor ve biz onların enerji güvenliğini desteklemekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.