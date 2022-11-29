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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221129/almanya-ve-katardan-15-yillik-lng-anlasmasi-1063964959.html
Almanya ve Katar’dan 15 yıllık LNG anlaşması
Almanya ve Katar’dan 15 yıllık LNG anlaşması
Katar devlet doğalgaz şirketi QatarEnergy ile ABD'li enerji şirketi ConocoPhillips'in anlaşması kapsamında 2026'dan itibaren her yıl iki milyon ton... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T13:57+0300
2022-11-29T13:57+0300
avrupa'da enerji krizi
katar
doğalgaz
almanya
lng
anlaşma
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Katar Enerji Bakanı ve QatarEnergy’nin CEO’su Saad el-Kaabi, şirketin 2026’dan itibaren en az 15 yıl boyunca Almanya’ya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihraç etmek için ABD’li enerji şirketi ConocoPhillips ile anlaşma imzaladığını duyurdu.Anlaşma kapsamında, her yıl iki milyon ton LNG, Katar’daki başlıca LNG üretim tesisi olan Ras Laffan’dan Almanya’nın kuzeyindeki LNG terminali Brunsbuettel’e sevk edilecek.Kaabi, ConocoPhillips yetkilileriyle düzenlediği ortak basın toplantısında, “Almanya, Avrupa’daki en büyük doğalgaz pazarını temsil ediyor ve biz onların enerji güvenliğini desteklemekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220623/bloomberg-katar-lng-icin-abyle-uzun-vadeli-kontrat-imzalanmasini-talep-edecek-1057843944.html
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katar, doğalgaz, almanya, lng, anlaşma
katar, doğalgaz, almanya, lng, anlaşma

Almanya ve Katar’dan 15 yıllık LNG anlaşması

13:57 29.11.2022
© AFP 2022 / FREDRIK VARFJELLsıvılaştırılmış doğalgaz - LNG
sıvılaştırılmış doğalgaz - LNG - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© AFP 2022 / FREDRIK VARFJELL
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Katar devlet doğalgaz şirketi QatarEnergy ile ABD'li enerji şirketi ConocoPhillips'in anlaşması kapsamında 2026'dan itibaren her yıl iki milyon ton sıvılaştırılmış doğalgaz Almanya'nın kuzeyindeki LNG terminaline sevk edilecek.
Katar Enerji Bakanı ve QatarEnergy’nin CEO’su Saad el-Kaabi, şirketin 2026’dan itibaren en az 15 yıl boyunca Almanya’ya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihraç etmek için ABD’li enerji şirketi ConocoPhillips ile anlaşma imzaladığını duyurdu.
Anlaşma kapsamında, her yıl iki milyon ton LNG, Katar’daki başlıca LNG üretim tesisi olan Ras Laffan’dan Almanya’nın kuzeyindeki LNG terminali Brunsbuettel’e sevk edilecek.
Kaabi, ConocoPhillips yetkilileriyle düzenlediği ortak basın toplantısında, “Almanya, Avrupa’daki en büyük doğalgaz pazarını temsil ediyor ve biz onların enerji güvenliğini desteklemekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.
LNG - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
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