https://sputniknews.com.tr/20221129/ali-cagatay-anlatti-fifi-wild-cup-nedir-1063963717.html

Ali Çağatay anlattı: FIFI Wild Cup nedir?

Ali Çağatay anlattı: FIFI Wild Cup nedir?

Gazeteci Ali Çağatay, FIFA’dan bağımsız gerçekleşmiş FIFI Dünya Kupası’nı “Birleşmiş Milletler tarafından tanınmamış ülkelerin bir araya gelerek oynadığı bir... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T13:30+0300

2022-11-29T13:30+0300

2022-11-29T13:30+0300

seyir hali

radyo

fifi wild cup

fifa

futbol

turnuva

dünya kupası

kuzey kıbrıs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1d/1063963572_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_58f8f3059e47ff66be086806359e8a21.jpg

Ali Çağatay anlattı: FIFI Wild Cup nedir? 29.11.2022 SEYİR HALİ

Gazeteci Ali Çağatay, Birleşmiş Milletler tarafından tanınmayan yapıların FIFA’dan bağımsız bir şekilde kendi arasında gerçekleştirdiği FIFI Dünya Kupası’nı Radyo Sputnik’te Seyir Hali programında anlattı.Çağatay, kupanın ortaya çıkışını “FIFA var, bir de FIFI var. FIFI deyince evlerde beslediğiniz süs köpekleri aklınıza gelmesin. Uluslararası karşılaşmalarda FIFA ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınmamış ülkelerin bir araya gelerek oynadığı bir turnuvadan bahsediyoruz. Adına FIFI Wild Cup, diyorlar. Bu ülkeler hiçbir futbol organizasyonunda yer alamıyor. Bağımsız olarak bir araya gelerek kendi kupalarını yapmak istediler. 2006’da başladı. İlkinde Çinli yetkililer FIFI’ye bir mektup yazarak Tibet’ten gelecek takımın davet edilmemesini istediler” diye açıkladı.FIFI’de Kuzey Kıbrıs’ın şampiyon olduğunu belirten Çağatay, kupanın devamlılığı için şartların sağlanamadığını “FIFA bu maçların iptal edilebileceğini belirtti ancak edemedi çünkü bambaşka bir organizasyon var. FIFA’nın sahalarına, koşullarına tabi olmadan ve en ufak bir destek almadan oynanan maçlardan bahsediyoruz. Engellenemedi. Takımlarda Grönland, ikincisi KKTC, üçüncüsü Zanzibar, Cebelitarık, Tibet ve Gagavuzya var. 2006’da FIFI Dünya Kupası’nı KKTC milli futbol takımı kazandı. 2010 FIFI Dünya Kupası, Grönland’de düzenlenecekti ancak çok büyük organizasyon sorunları çıkınca maalesef yapamadılar” diye aktardı.

kuzey kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

radyo, fifi wild cup, fifa, futbol, turnuva, dünya kupası, kuzey kıbrıs, аудио