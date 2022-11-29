https://sputniknews.com.tr/20221129/ali-cagatay-anlatti-fifi-wild-cup-nedir-1063963717.html
Ali Çağatay anlattı: FIFI Wild Cup nedir?
Ali Çağatay anlattı: FIFI Wild Cup nedir?
Gazeteci Ali Çağatay, FIFA’dan bağımsız gerçekleşmiş FIFI Dünya Kupası’nı “Birleşmiş Milletler tarafından tanınmamış ülkelerin bir araya gelerek oynadığı bir... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T13:30+0300
2022-11-29T13:30+0300
2022-11-29T13:30+0300
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radyo
fifi wild cup
fifa
futbol
turnuva
dünya kupası
kuzey kıbrıs
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Ali Çağatay anlattı: FIFI Wild Cup nedir?
29.11.2022 SEYİR HALİ
Gazeteci Ali Çağatay, Birleşmiş Milletler tarafından tanınmayan yapıların FIFA’dan bağımsız bir şekilde kendi arasında gerçekleştirdiği FIFI Dünya Kupası’nı Radyo Sputnik’te Seyir Hali programında anlattı.Çağatay, kupanın ortaya çıkışını “FIFA var, bir de FIFI var. FIFI deyince evlerde beslediğiniz süs köpekleri aklınıza gelmesin. Uluslararası karşılaşmalarda FIFA ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınmamış ülkelerin bir araya gelerek oynadığı bir turnuvadan bahsediyoruz. Adına FIFI Wild Cup, diyorlar. Bu ülkeler hiçbir futbol organizasyonunda yer alamıyor. Bağımsız olarak bir araya gelerek kendi kupalarını yapmak istediler. 2006’da başladı. İlkinde Çinli yetkililer FIFI’ye bir mektup yazarak Tibet’ten gelecek takımın davet edilmemesini istediler” diye açıkladı.FIFI’de Kuzey Kıbrıs’ın şampiyon olduğunu belirten Çağatay, kupanın devamlılığı için şartların sağlanamadığını “FIFA bu maçların iptal edilebileceğini belirtti ancak edemedi çünkü bambaşka bir organizasyon var. FIFA’nın sahalarına, koşullarına tabi olmadan ve en ufak bir destek almadan oynanan maçlardan bahsediyoruz. Engellenemedi. Takımlarda Grönland, ikincisi KKTC, üçüncüsü Zanzibar, Cebelitarık, Tibet ve Gagavuzya var. 2006’da FIFI Dünya Kupası’nı KKTC milli futbol takımı kazandı. 2010 FIFI Dünya Kupası, Grönland’de düzenlenecekti ancak çok büyük organizasyon sorunları çıkınca maalesef yapamadılar” diye aktardı.
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Ali Çağatay
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
radyo, fifi wild cup, fifa, futbol, turnuva, dünya kupası, kuzey kıbrıs, аудио
radyo, fifi wild cup, fifa, futbol, turnuva, dünya kupası, kuzey kıbrıs, аудио
Ali Çağatay anlattı: FIFI Wild Cup nedir?
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Gazeteci Ali Çağatay, FIFA’dan bağımsız gerçekleşmiş FIFI Dünya Kupası’nı “Birleşmiş Milletler tarafından tanınmamış ülkelerin bir araya gelerek oynadığı bir turnuvadan bahsediyoruz. FIFI Wild Cup, diyorlar. Bu ülkeler hiçbir futbol organizasyonunda yer alamıyor. Bağımsız olarak bir araya gelerek kendi kupalarını yapmak istediler” diye konuştu.
Gazeteci Ali Çağatay, Birleşmiş Milletler tarafından tanınmayan yapıların FIFA’dan bağımsız bir şekilde kendi arasında gerçekleştirdiği FIFI Dünya Kupası’nı Radyo Sputnik’te Seyir Hali programında anlattı.
Çağatay, kupanın ortaya çıkışını “FIFA var, bir de FIFI var. FIFI deyince evlerde beslediğiniz süs köpekleri aklınıza gelmesin. Uluslararası karşılaşmalarda FIFA ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınmamış ülkelerin bir araya gelerek oynadığı bir turnuvadan bahsediyoruz. Adına FIFI Wild Cup, diyorlar. Bu ülkeler hiçbir futbol organizasyonunda yer alamıyor. Bağımsız olarak bir araya gelerek kendi kupalarını yapmak istediler. 2006’da başladı. İlkinde Çinli yetkililer FIFI’ye bir mektup yazarak Tibet’ten gelecek takımın davet edilmemesini istediler” diye açıkladı.
FIFI’de Kuzey Kıbrıs’ın şampiyon olduğunu belirten Çağatay, kupanın devamlılığı için şartların sağlanamadığını “FIFA bu maçların iptal edilebileceğini belirtti ancak edemedi çünkü bambaşka bir organizasyon var. FIFA’nın sahalarına, koşullarına tabi olmadan ve en ufak bir destek almadan oynanan maçlardan bahsediyoruz. Engellenemedi. Takımlarda Grönland, ikincisi KKTC, üçüncüsü Zanzibar, Cebelitarık, Tibet ve Gagavuzya var. 2006’da FIFI Dünya Kupası’nı KKTC milli futbol takımı kazandı. 2010 FIFI Dünya Kupası, Grönland’de düzenlenecekti ancak çok büyük organizasyon sorunları çıkınca maalesef yapamadılar” diye aktardı.