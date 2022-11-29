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Alex de Souza: Yuvama dönüyorum
Alex de Souza: Yuvama dönüyorum
Eski Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yuvama dönüyorum" dedi. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
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spor
alex de souza
fenerbahçe
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza, Türk bayrağı emojisi koyarak, "Yuvama dönüyorum" dedi.
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alex de souza, fenerbahçe
alex de souza, fenerbahçe

Alex de Souza: Yuvama dönüyorum

15:57 29.11.2022
© AP Photo / İbrahim UstaAlex de Souza
Alex de Souza - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / İbrahim Usta
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Eski Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yuvama dönüyorum" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza, Türk bayrağı emojisi koyarak, "Yuvama dönüyorum" dedi.
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