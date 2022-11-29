https://sputniknews.com.tr/20221129/alex-de-souza-yuvama-donuyorum-1063969438.html
Alex de Souza: Yuvama dönüyorum
Alex de Souza: Yuvama dönüyorum
Eski Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yuvama dönüyorum" dedi. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T15:57+0300
2022-11-29T15:57+0300
2022-11-29T15:57+0300
spor
alex de souza
fenerbahçe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/13/1044066916_0:197:2001:1322_1920x0_80_0_0_8b63e5baef6b4498b213cd7b7c5c3df5.jpg
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza, Türk bayrağı emojisi koyarak, "Yuvama dönüyorum" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/13/1044066916_0:10:2001:1510_1920x0_80_0_0_73e002242204520048cbdb678dffdf80.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
alex de souza, fenerbahçe
alex de souza, fenerbahçe
Alex de Souza: Yuvama dönüyorum
Abone ol
Eski Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yuvama dönüyorum" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza, Türk bayrağı emojisi koyarak, "Yuvama dönüyorum" dedi.