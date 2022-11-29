https://sputniknews.com.tr/20221129/akademisyenin-odasini-basan-profesorden-tehdit-benim-olacaksin-yoksa-seni-issiz-birakirim-1063948803.html
Akademisyenin odasını basan profesörden tehdit: Benim olacaksın, yoksa seni işsiz bırakırım
Akademisyenin odasını basan profesörden tehdit: Benim olacaksın, yoksa seni işsiz bırakırım
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görev yapan bir profesör, eski doktora öğrencisi de olan bir kadın akademisyenin odasını basıp, "Benim... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T07:43+0300
2022-11-29T07:43+0300
2022-11-29T07:43+0300
türkiye
istanbul üniversitesi
kocaeli üniversitesi
profesör
akademisyen
taciz
tehdit
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Olay önceki gün öğle saatlerinde Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi içerisinde bulunan Eğitim Fakültesi’nde meydana geldi.İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. B.A., eski doktora öğrencisi olan ve şu anda Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görevli Ş.K. isimli kadın akademisyenin odasına gelerek iddiaya göre "Benim olacaksın, benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım" diyerek tehditte bulundu. İkili arasında yaşanan tartışma sırasında B.A., odada bulunan eşyalara da zarar verdi.Olayı duyanlar durumu üniversite güvenliği ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, B.A:'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.Burada ifadesi alınan B.A., işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
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istanbul üniversitesi, kocaeli üniversitesi, profesör, akademisyen, taciz, tehdit
istanbul üniversitesi, kocaeli üniversitesi, profesör, akademisyen, taciz, tehdit
Akademisyenin odasını basan profesörden tehdit: Benim olacaksın, yoksa seni işsiz bırakırım
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İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görev yapan bir profesör, eski doktora öğrencisi de olan bir kadın akademisyenin odasını basıp, "Benim olacaksın, benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım" diyerek tehdit etti.
Olay önceki gün öğle saatlerinde Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi içerisinde bulunan Eğitim Fakültesi’nde meydana geldi.
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. B.A., eski doktora öğrencisi olan ve şu anda Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görevli Ş.K. isimli kadın akademisyenin odasına gelerek iddiaya göre "Benim olacaksın, benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım" diyerek tehditte bulundu. İkili arasında yaşanan tartışma sırasında B.A., odada bulunan eşyalara da zarar verdi.
Olayı duyanlar durumu üniversite güvenliği ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, B.A:'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Burada ifadesi alınan B.A., işlemlerin ardından serbest bırakıldı.