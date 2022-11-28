https://sputniknews.com.tr/20221128/yunanistandaki-dinleme-skandalina-yeni-isimler-eklendi-1063906040.html

Yunanistan'daki dinleme skandalına yeni isimler eklendi

Yunanistan'daki dinleme skandalına yeni isimler eklendi

Yunanistan'da, casus yazılım 'Predator' ile telefonları dinlendiği iddia edilen isimlere yenileri eklendi. 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T03:13+0300

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istihbarat

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Documento gazetesinin yeni yayımladığı listede, casus yazılımla telefonları dinlenildiği öne sürülenler arasında, eski Yunanistan Emniyet Teşkilatı Başkanı Mihalis Karamalakis, Yunanistan İstihbarat Teşkilatından Sorumlu Savcı Vasiliki Vlahu, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameos ve Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu gibi birçok isim yer aldı.Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu ise yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak, iddiaların yargı tarafından inceleneceğini savundu.Yunan basını, parlamentonun ilgili heyetinin dinleme skandalıyla ilgili iddiaları görüşmek üzere pazartesi toplanacağını kaydetti.Documento gazetesi daha önce yayımladığı haberlerde de eski Başbakan Andonis Samaras, eski Vatandaşı Koruma Bakanları Mihalis Hrisohoidis ve Olga Yerovasili, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis gibi çok sayıda bakan, eski bakan, siyasetçi ve gazetecinin dinlendiğini ileri sürmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20221107/yunanistanda-dinleme-skandalinda-yeni-iddia-bakanlar-dahil-32-onemli-isim-daha-dinlendi-1063156647.html

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yunanistan, dinleme, gizli dinleme, skandal, casus yazılım, istihbarat