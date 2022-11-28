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https://sputniknews.com.tr/20221128/yunanistandaki-dinleme-skandalina-yeni-isimler-eklendi-1063906040.html
Yunanistan'daki dinleme skandalına yeni isimler eklendi
Yunanistan'daki dinleme skandalına yeni isimler eklendi
Yunanistan'da, casus yazılım 'Predator' ile telefonları dinlendiği iddia edilen isimlere yenileri eklendi. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T03:13+0300
2022-11-28T03:13+0300
dünya
yunanistan
dinleme
gizli dinleme
skandal
casus yazılım
istihbarat
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Documento gazetesinin yeni yayımladığı listede, casus yazılımla telefonları dinlenildiği öne sürülenler arasında, eski Yunanistan Emniyet Teşkilatı Başkanı Mihalis Karamalakis, Yunanistan İstihbarat Teşkilatından Sorumlu Savcı Vasiliki Vlahu, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameos ve Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu gibi birçok isim yer aldı.Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu ise yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak, iddiaların yargı tarafından inceleneceğini savundu.Yunan basını, parlamentonun ilgili heyetinin dinleme skandalıyla ilgili iddiaları görüşmek üzere pazartesi toplanacağını kaydetti.Documento gazetesi daha önce yayımladığı haberlerde de eski Başbakan Andonis Samaras, eski Vatandaşı Koruma Bakanları Mihalis Hrisohoidis ve Olga Yerovasili, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis gibi çok sayıda bakan, eski bakan, siyasetçi ve gazetecinin dinlendiğini ileri sürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20221107/yunanistanda-dinleme-skandalinda-yeni-iddia-bakanlar-dahil-32-onemli-isim-daha-dinlendi-1063156647.html
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yunanistan, dinleme, gizli dinleme, skandal, casus yazılım, istihbarat
yunanistan, dinleme, gizli dinleme, skandal, casus yazılım, istihbarat

Yunanistan'daki dinleme skandalına yeni isimler eklendi

03:13 28.11.2022
© REUTERS / COSTAS BALTASYunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
© REUTERS / COSTAS BALTAS
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Yunanistan'da, casus yazılım 'Predator' ile telefonları dinlendiği iddia edilen isimlere yenileri eklendi.
Documento gazetesinin yeni yayımladığı listede, casus yazılımla telefonları dinlenildiği öne sürülenler arasında, eski Yunanistan Emniyet Teşkilatı Başkanı Mihalis Karamalakis, Yunanistan İstihbarat Teşkilatından Sorumlu Savcı Vasiliki Vlahu, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameos ve Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu gibi birçok isim yer aldı.
Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu ise yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak, iddiaların yargı tarafından inceleneceğini savundu.
Yunan basını, parlamentonun ilgili heyetinin dinleme skandalıyla ilgili iddiaları görüşmek üzere pazartesi toplanacağını kaydetti.
Documento gazetesi daha önce yayımladığı haberlerde de eski Başbakan Andonis Samaras, eski Vatandaşı Koruma Bakanları Mihalis Hrisohoidis ve Olga Yerovasili, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis gibi çok sayıda bakan, eski bakan, siyasetçi ve gazetecinin dinlendiğini ileri sürmüştü.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
DÜNYA
Yunanistan'da dinleme skandalında yeni iddia: Bakanlar dahil 32 önemli isim daha dinlendi
7 Kasım, 15:28
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