https://sputniknews.com.tr/20221128/wsj-ukraynayi-silahlandirma-politikasi-tayvana-silah-sevkiyatini-geciktiriyor-1063923164.html

WSJ: ABD'nin Ukrayna'yı silahlandırma politikası, Tayvan'a silah sevkiyatını geciktiriyor

WSJ: ABD'nin Ukrayna'yı silahlandırma politikası, Tayvan'a silah sevkiyatını geciktiriyor

Wall Street Journal'e göre, ABD'li yetkililer ülkenin Ukrayna'yı silahlandırma politikasının, Tayvan'a yönelik silah sevkiyatını geciktirdiği belirtti. 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T14:59+0300

2022-11-28T14:59+0300

2022-11-28T15:05+0300

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Wall Street Journal'ın kongre ve hükümet yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ABD hükümetinin Ukrayna'yı silahlandırma politikası 'Tayvan'a silah sevkiyatındaki gecikmeleri şiddetlendiriyor.'Pentagon'a göre, Rusya'nın Ukrayna'da özel operasyonunu başlatmasından bu yana ABD, uzun menzilli toplar ve füze sistemleri de dahil olmak üzere Kiev'e güvenlik yardımı için toplamda 18.2 milyar dolardan fazla harcama yaptı. Aynı zamanda, Tayvan'a yapılan teslimatların ise geçen Aralık ayından bu yana 14 milyar dolardan 18.7 milyar dolara çıktığı bildirildi.Tayvan için belirlenen ancak henüz teslim edilmeyen silahların, Tayvan tarafından 2015 yılında sipariş edilen 208 adet Javelin tanksavar silahı ve 215 adet havadan ve omuzdan ateşlemeli füze sistemini içerdiği açıklandı.Tayvan hükümeti, konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı, ancak Savunma Bakanlığı Bu yılın başlarında, ABD'nin 'uluslararası durumdaki değişiklikler nedeniyle' belirli siparişleri zamanında teslim edemeyebileceğini söyledi.Pentagon sözcüsü Sabrina Singh de, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, ABD'nin 'Tayvan'a sevkiyatları mümkün olan en kısa sürede sağlamak için özenle çalışmaya devam edeceğini ve Ukrayna'nın kendisini Rus saldırganlığına karşı savunabilmesini sağlayacağını' söyledi. Pekin, 1940'ların sonlarından beri ayrı bir hükümete sahip olan adayı kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor ve Taipei'ye yönelik her türlü diplomatik tanınmaya veya yabancı askeri yardıma şiddetle karşı çıkıyor. 1949 yılındaki Çin devriminden sonra, Milliyetçi Parti'nin (Kuomintang) Tayvan adasına kaçarak kurulan hükümet, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da tanınmıyor.

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