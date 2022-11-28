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https://sputniknews.com.tr/20221128/tayvanli-siyasetci-baskentin-en-genc-belediye-baskani-oldu-yakisiklik-ve-karizma-zafere-goturdu-1063915526.html
Tayvanlı siyasetçi başkentin en genç belediye başkanı oldu: 'Yakışıklık ve karizma zafere götürdü'
Tayvanlı siyasetçi başkentin en genç belediye başkanı oldu: 'Yakışıklık ve karizma zafere götürdü'
Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Güney Asya ülkesi Tayvan'da Çinli eski lider Çan Kay Şek'in torunu başkent Taipei'ye belediye başkanı olarak seçildi. Taipei'nin... 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T12:27+0300
2022-11-28T12:27+0300
yaşam
fotoğraf
tayvan
taipei
belediye
belediye başkanı
seçim
yakışıklı
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Tayvan'da yerel seçimlerde başkent Taipei'nin belediye başkanlığı yarışında, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından önce Çin Cumhurbaşkanı olan Çan Kay-şek'in (Çiang Kay-Şih) torunu olduğu iddia edilen Çiang Van-an kazandı.
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fotoğraf, tayvan, taipei, belediye, belediye başkanı, seçim, yakışıklı, фото
fotoğraf, tayvan, taipei, belediye, belediye başkanı, seçim, yakışıklı, фото

Tayvanlı siyasetçi başkentin en genç belediye başkanı oldu: 'Yakışıklık ve karizma zafere götürdü'

12:27 28.11.2022
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Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Güney Asya ülkesi Tayvan'da Çinli eski lider Çan Kay Şek'in torunu başkent Taipei'ye belediye başkanı olarak seçildi. Taipei'nin en genç belediye başkanı olarak tarihe geçen Çiang Wan-an, yalnızca politik vaatleriyle değil, aynı zamanda dış görünüşüyle de dikkatleri üzerine çekti.
Tayvan'da yerel seçimlerde başkent Taipei'nin belediye başkanlığı yarışında, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından önce Çin Cumhurbaşkanı olan Çan Kay-şek'in (Çiang Kay-Şih) torunu olduğu iddia edilen Çiang Van-an kazandı.
© AFP 2022 / SAM YEHAna muhalefetteki Milliyetçi Parti'nin (Koumintag/KMT) adayı Çiang, seçimde iktidardaki Demokratik İlerici Parti'nin (DPP) adayı Çın Şih-çung ve bağımsız aday Huang Şan-şan'a üstünlük sağlayarak zaferini ilan etti.
Ana muhalefetteki Milliyetçi Parti'nin (Koumintag/KMT) adayı Çiang, seçimde iktidardaki Demokratik İlerici Parti'nin (DPP) adayı Çın Şih-çung ve bağımsız aday Huang Şan-şan'a üstünlük sağlayarak zaferini ilan etti. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / SAM YEH
Ana muhalefetteki Milliyetçi Parti'nin (Koumintag/KMT) adayı Çiang, seçimde iktidardaki Demokratik İlerici Parti'nin (DPP) adayı Çın Şih-çung ve bağımsız aday Huang Şan-şan'a üstünlük sağlayarak zaferini ilan etti.
© AFP 2022 / SAM YEHABD'de hukuk eğitimini tamamlayan 43 yaşındaki Çiang Van-an, 2013'te ülkesine dönmüş, 2016 ve 2020 genel seçimlerinde iki kez KMT'den parlamentoya seçilmişti. Taipei belediye başkanlığı son yıllarda Tayvan Devlet Başkanlığı'na giden yolun anahtarı olarak görülüyor. Son 4 Tayvan Devlet Başkanı da ülke liderliğine gelmeden önce başkentin belediye başkanlığı görevini üstlenmişti.
ABD'de hukuk eğitimini tamamlayan 43 yaşındaki Çiang Van-an, 2013'te ülkesine dönmüş, 2016 ve 2020 genel seçimlerinde iki kez KMT'den parlamentoya seçilmişti. Taipei belediye başkanlığı son yıllarda Tayvan Devlet Başkanlığı'na giden yolun anahtarı olarak görülüyor. Son 4 Tayvan Devlet Başkanı da ülke liderliğine gelmeden önce başkentin belediye başkanlığı görevini üstlenmişti. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / SAM YEH
ABD'de hukuk eğitimini tamamlayan 43 yaşındaki Çiang Van-an, 2013'te ülkesine dönmüş, 2016 ve 2020 genel seçimlerinde iki kez KMT'den parlamentoya seçilmişti. Taipei belediye başkanlığı son yıllarda Tayvan Devlet Başkanlığı'na giden yolun anahtarı olarak görülüyor. Son 4 Tayvan Devlet Başkanı da ülke liderliğine gelmeden önce başkentin belediye başkanlığı görevini üstlenmişti.
© AFP 2022 / SAM YEHTaipei'nin en genç belediye başkanı olarak tarihe geçen Çiang Van-an, yalnızca kilit öneme sahip görevi üslenmiş olmasıyla değil aynı zamanda dış görünüşüyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
Taipei'nin en genç belediye başkanı olarak tarihe geçen Çiang Van-an, yalnızca kilit öneme sahip görevi üslenmiş olmasıyla değil aynı zamanda dış görünüşüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / SAM YEH
Taipei'nin en genç belediye başkanı olarak tarihe geçen Çiang Van-an, yalnızca kilit öneme sahip görevi üslenmiş olmasıyla değil aynı zamanda dış görünüşüyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
© AFP 2022 / SAM YEHEski Başbakan Yardımcısı John Çiang'ın oğlu olan Van-an, babasının Çan Kay-şek'in oğlu, eski Tayvan lideri Çiang Çing-kuo'nun "evlilik dışı çocuğu" olduğunu iddia etmesinin ardından, eski Çin lideri ile olası akrabalık bağı ortaya çıkmıştı. Aile, ardından "Çang" olan soyadını "Çiang" olarak değiştirmişti.
Eski Başbakan Yardımcısı John Çiang'ın oğlu olan Van-an, babasının Çan Kay-şek'in oğlu, eski Tayvan lideri Çiang Çing-kuo'nun evlilik dışı çocuğu olduğunu iddia etmesinin ardından, eski Çin lideri ile olası akrabalık bağı ortaya çıkmıştı. Aile, ardından Çang olan soyadını Çiang olarak değiştirmişti. - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2022 / SAM YEH
Eski Başbakan Yardımcısı John Çiang'ın oğlu olan Van-an, babasının Çan Kay-şek'in oğlu, eski Tayvan lideri Çiang Çing-kuo'nun "evlilik dışı çocuğu" olduğunu iddia etmesinin ardından, eski Çin lideri ile olası akrabalık bağı ortaya çıkmıştı. Aile, ardından "Çang" olan soyadını "Çiang" olarak değiştirmişti.
© AFP 2022 / SAM YEH

Karizmatik belediye başkanı, partiyi geleceğe taşıma vaadini dile getirirken aynı zamanda eşcinsel evliliği ve seçme yaşının 20'den 18'e düşürülmesini desteklediğini belirtiyor. Modern çizgideki vaatleri, Çiang Wan-an'ın yakışıklılığıyla gençler arasında elde ettiği popülerliği güçlendirdi. Yerel basına yansıyan haberlere göre seçim kampanyası sırasında Çiang Van-an ile çok sayıda genç kadın fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Birçok siyasi yorumcu, Çiang Van-an'ın zaferinin ardında yakışıklılığı ve karizmasının olduğuna inanıyor.

Karizmatik belediye başkanı, partiyi geleceğe taşıma vaadini dile getirirken aynı zamanda eşcinsel evliliği ve seçme yaşının 20&#x27;den 18&#x27;e düşürülmesini desteklediğini belirtiyor. Modern çizgideki vaatleri, Çiang Wan-an&#x27;ın yakışıklılığıyla gençler arasında elde ettiği popülerliği güçlendirdi. Yerel basına yansıyan haberlere göre seçim kampanyası sırasında Çiang Van-an ile çok sayıda genç kadın fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Birçok siyasi yorumcu, Çiang Van-an&#x27;ın zaferinin ardında yakışıklılığı ve karizmasının olduğuna inanıyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2022 / SAM YEH

Karizmatik belediye başkanı, partiyi geleceğe taşıma vaadini dile getirirken aynı zamanda eşcinsel evliliği ve seçme yaşının 20'den 18'e düşürülmesini desteklediğini belirtiyor. Modern çizgideki vaatleri, Çiang Wan-an'ın yakışıklılığıyla gençler arasında elde ettiği popülerliği güçlendirdi. Yerel basına yansıyan haberlere göre seçim kampanyası sırasında Çiang Van-an ile çok sayıda genç kadın fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Birçok siyasi yorumcu, Çiang Van-an'ın zaferinin ardında yakışıklılığı ve karizmasının olduğuna inanıyor.

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