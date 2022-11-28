Tayvanlı siyasetçi başkentin en genç belediye başkanı oldu: 'Yakışıklık ve karizma zafere götürdü'

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Karizmatik belediye başkanı, partiyi geleceğe taşıma vaadini dile getirirken aynı zamanda eşcinsel evliliği ve seçme yaşının 20'den 18'e düşürülmesini desteklediğini belirtiyor. Modern çizgideki vaatleri, Çiang Wan-an'ın yakışıklılığıyla gençler arasında elde ettiği popülerliği güçlendirdi. Yerel basına yansıyan haberlere göre seçim kampanyası sırasında Çiang Van-an ile çok sayıda genç kadın fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Birçok siyasi yorumcu, Çiang Van-an'ın zaferinin ardında yakışıklılığı ve karizmasının olduğuna inanıyor.