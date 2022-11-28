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Tahir Elçi vurulduğu Dört Ayaklı Minare önünde anıldı
Tahir Elçi vurulduğu Dört Ayaklı Minare önünde anıldı
Tahir Elçi, 7 yıl önce öldürüldüğü Dört Ayaklı Minare önünde anıldı. Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, mahkemenin tutumuna dikkat çekerek “Soruşturma... 28.11.2022, Sputnik Türkiye
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tahir elçi, diyarbakır, mahkeme, фото
tahir elçi, diyarbakır, mahkeme, фото

Tahir Elçi vurulduğu Dört Ayaklı Minare önünde anıldı

12:59 28.11.2022 (güncellendi: 13:04 28.11.2022)
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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Tahir Elçi, 7 yıl önce öldürüldüğü Dört Ayaklı Minare önünde anıldı. Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, mahkemenin tutumuna dikkat çekerek “Soruşturma aşamasında kendisini gösteren cinayetin aydınlatılmasını istemeyen bir iradenin varlığına dair kanaatlerimizi pekiştirmiştir” dedi.
© Sputnik / Sertaç Kayar28 Kasım 2015 yılında öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, vurulduğu Dört Ayaklı Minare önünde anıldı. Elçi’nin 7. ölüm yıldönümü nedeniyle Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelen meslektaşları cübbeleriyle cinayetin gerçekleştiği Dört Ayaklı Minare’ye doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe Türkan Elçi, kardeşleri, Türkiye Barolar Birliği adına Başkan Yardımcısı Gürkan Altun, bölge baro başkanları, HDP ve CHP’li isimler katıldı.
Tahir Elçi vurulduğu Dört Ayaklı Minare önünde anıldı - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Sertaç Kayar
28 Kasım 2015 yılında öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, vurulduğu Dört Ayaklı Minare önünde anıldı. Elçi’nin 7. ölüm yıldönümü nedeniyle Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelen meslektaşları cübbeleriyle cinayetin gerçekleştiği Dört Ayaklı Minare’ye doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe Türkan Elçi, kardeşleri, Türkiye Barolar Birliği adına Başkan Yardımcısı Gürkan Altun, bölge baro başkanları, HDP ve CHP’li isimler katıldı.
© Sputnik / Sertaç Kayar

Dört Ayaklı Minare önünde son bulan yürüyüşün ardından Tahir Elçi vurulmadan önce yaptığı basın açıklaması dinletildi. Ardından açıklama yapan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, dava sürecine dikkat çekerek “Mahkeme heyetinin bugüne kadar gerçekleşen altı celsedeki tutum ve davranışları kurmuş oldukları ve vazgeçtikleri ara kararları ile soruşturma aşamasında kendisini gösteren cinayetin aydınlatılmasını istemeyen bir iradenin varlığına dair kanaatlerimizi pekiştirmiştir. Dönemin başbakanının tanık olarak dinlenmesi yönündeki karardan savcılığın talebi üzere duruşma tarihini beklemeden vazgeçmiş olması, dava duruşmasının 8 ay sonraya bırakılması hukuk adına büyük bir skandal ve dava dosyası açısından da dışsal bir müdahaleyi gözler önüne sermiştir” dedi.

Dört Ayaklı Minare önünde son bulan yürüyüşün ardından Tahir Elçi vurulmadan önce yaptığı basın açıklaması dinletildi. Ardından açıklama yapan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, dava sürecine dikkat çekerek “Mahkeme heyetinin bugüne kadar gerçekleşen altı celsedeki tutum ve davranışları kurmuş oldukları ve vazgeçtikleri ara kararları ile soruşturma aşamasında kendisini gösteren cinayetin aydınlatılmasını istemeyen bir iradenin varlığına dair kanaatlerimizi pekiştirmiştir. Dönemin başbakanının tanık olarak dinlenmesi yönündeki karardan savcılığın talebi üzere duruşma tarihini beklemeden vazgeçmiş olması, dava duruşmasının 8 ay sonraya bırakılması hukuk adına büyük bir skandal ve dava dosyası açısından da dışsal bir müdahaleyi gözler önüne sermiştir” dedi. - Sputnik Türkiye
2/5
© Sputnik / Sertaç Kayar

Dört Ayaklı Minare önünde son bulan yürüyüşün ardından Tahir Elçi vurulmadan önce yaptığı basın açıklaması dinletildi. Ardından açıklama yapan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, dava sürecine dikkat çekerek “Mahkeme heyetinin bugüne kadar gerçekleşen altı celsedeki tutum ve davranışları kurmuş oldukları ve vazgeçtikleri ara kararları ile soruşturma aşamasında kendisini gösteren cinayetin aydınlatılmasını istemeyen bir iradenin varlığına dair kanaatlerimizi pekiştirmiştir. Dönemin başbakanının tanık olarak dinlenmesi yönündeki karardan savcılığın talebi üzere duruşma tarihini beklemeden vazgeçmiş olması, dava duruşmasının 8 ay sonraya bırakılması hukuk adına büyük bir skandal ve dava dosyası açısından da dışsal bir müdahaleyi gözler önüne sermiştir” dedi.

© Sputnik / Sertaç Kayar

Eren, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Tahir Elçi cinayetini alelade bir cinayet olarak görmenize, davasına da sıradan bir dava olarak bakmanıza asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye’de son yüzyıldır yaşanan birçok politik cinayetin aydınlatılmadığının farkında olduğumuz gibi, bu tür cinayetlerin tüm yönleri ile aydınlatılmasının güçlü bir siyasi irade ile mümkün olacağını da çok iyi bilmekteyiz. Zira yaşadıklarımızdan çıkardığımız bir sonuç olarak şunu açık ve net bir şekilde ifade edebiliriz; devletin aydınlatamayacağı cinayet yoktur, aydınlatmadığı cinayet vardır.”

Eren, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Tahir Elçi cinayetini alelade bir cinayet olarak görmenize, davasına da sıradan bir dava olarak bakmanıza asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye’de son yüzyıldır yaşanan birçok politik cinayetin aydınlatılmadığının farkında olduğumuz gibi, bu tür cinayetlerin tüm yönleri ile aydınlatılmasının güçlü bir siyasi irade ile mümkün olacağını da çok iyi bilmekteyiz. Zira yaşadıklarımızdan çıkardığımız bir sonuç olarak şunu açık ve net bir şekilde ifade edebiliriz; devletin aydınlatamayacağı cinayet yoktur, aydınlatmadığı cinayet vardır.” - Sputnik Türkiye
3/5
© Sputnik / Sertaç Kayar

Eren, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Tahir Elçi cinayetini alelade bir cinayet olarak görmenize, davasına da sıradan bir dava olarak bakmanıza asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye’de son yüzyıldır yaşanan birçok politik cinayetin aydınlatılmadığının farkında olduğumuz gibi, bu tür cinayetlerin tüm yönleri ile aydınlatılmasının güçlü bir siyasi irade ile mümkün olacağını da çok iyi bilmekteyiz. Zira yaşadıklarımızdan çıkardığımız bir sonuç olarak şunu açık ve net bir şekilde ifade edebiliriz; devletin aydınlatamayacağı cinayet yoktur, aydınlatmadığı cinayet vardır.”

© Sputnik / Sertaç Kayar

Daha sonra konuşan Türkan Elçi, “Kendinden olmayan mahallelere kin eken, nefret biçenlere, insanı insana kırdırtanlara, hak yiyenlere, ölüm karşısında susanlara, bugün yine göğe sığınan minareyi işaret ediyoruz. Zalimlerin zulmüne şahit olan minareyi. Minarenin ayaklarının altında karanfiller birikiyor. Ellerimizle, gözlerimizle, sesimiz ve nefesimizle biz birikiyoruz. Her yıl biraz daha karanfil çoğalacak, biz biraz daha çoğalacağız, biz çoğaldıkça zulüm azalacak. Silah çatışma operasyon istemiyoruz sesinin değdiği kara taşlara dikilen karanfiller” şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan Türkan Elçi, “Kendinden olmayan mahallelere kin eken, nefret biçenlere, insanı insana kırdırtanlara, hak yiyenlere, ölüm karşısında susanlara, bugün yine göğe sığınan minareyi işaret ediyoruz. Zalimlerin zulmüne şahit olan minareyi. Minarenin ayaklarının altında karanfiller birikiyor. Ellerimizle, gözlerimizle, sesimiz ve nefesimizle biz birikiyoruz. Her yıl biraz daha karanfil çoğalacak, biz biraz daha çoğalacağız, biz çoğaldıkça zulüm azalacak. Silah çatışma operasyon istemiyoruz sesinin değdiği kara taşlara dikilen karanfiller” şeklinde konuştu. - Sputnik Türkiye
4/5
© Sputnik / Sertaç Kayar

Daha sonra konuşan Türkan Elçi, “Kendinden olmayan mahallelere kin eken, nefret biçenlere, insanı insana kırdırtanlara, hak yiyenlere, ölüm karşısında susanlara, bugün yine göğe sığınan minareyi işaret ediyoruz. Zalimlerin zulmüne şahit olan minareyi. Minarenin ayaklarının altında karanfiller birikiyor. Ellerimizle, gözlerimizle, sesimiz ve nefesimizle biz birikiyoruz. Her yıl biraz daha karanfil çoğalacak, biz biraz daha çoğalacağız, biz çoğaldıkça zulüm azalacak. Silah çatışma operasyon istemiyoruz sesinin değdiği kara taşlara dikilen karanfiller” şeklinde konuştu.

© Sputnik / Sertaç Kayar

TBB Başkan Yardımcısı Gürkan Altun da “Söylenecek çok söz var. Tahir Elçi barışın elçisiydi. Kimse ona ve onun temsil ettiği barışa dokunamayacak. Tahir başkan beyaz toroslarla götürülen yurttaşların sesiydi. Görmeyenlere göstermeye, duymayanlara duyurmaya çalıştı. Hep barıştan yana oldu. Gerçek suçluların cezalarını almalarını bekliyoruz. Barışın sesini yükselterek bu sonucu almayı düşünüyoruz” dedi. Açıklamaların ardından meslektaşları Elçi’nin vurulduğu Dört Ayaklı Minare önüne karanfil bıraktı.

TBB Başkan Yardımcısı Gürkan Altun da “Söylenecek çok söz var. Tahir Elçi barışın elçisiydi. Kimse ona ve onun temsil ettiği barışa dokunamayacak. Tahir başkan beyaz toroslarla götürülen yurttaşların sesiydi. Görmeyenlere göstermeye, duymayanlara duyurmaya çalıştı. Hep barıştan yana oldu. Gerçek suçluların cezalarını almalarını bekliyoruz. Barışın sesini yükselterek bu sonucu almayı düşünüyoruz” dedi. Açıklamaların ardından meslektaşları Elçi’nin vurulduğu Dört Ayaklı Minare önüne karanfil bıraktı. - Sputnik Türkiye
5/5
© Sputnik / Sertaç Kayar

TBB Başkan Yardımcısı Gürkan Altun da “Söylenecek çok söz var. Tahir Elçi barışın elçisiydi. Kimse ona ve onun temsil ettiği barışa dokunamayacak. Tahir başkan beyaz toroslarla götürülen yurttaşların sesiydi. Görmeyenlere göstermeye, duymayanlara duyurmaya çalıştı. Hep barıştan yana oldu. Gerçek suçluların cezalarını almalarını bekliyoruz. Barışın sesini yükselterek bu sonucu almayı düşünüyoruz” dedi. Açıklamaların ardından meslektaşları Elçi’nin vurulduğu Dört Ayaklı Minare önüne karanfil bıraktı.

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