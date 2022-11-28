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https://sputniknews.com.tr/20221128/suudi-arabistanin-arjantin-galibiyeti-icin-oyunculara-rolls-royce-hediye-edecegi-iddiasi-yalanlandi-1063919965.html
Suudi Arabistan'ın Arjantin galibiyeti için oyunculara Rolls Royce hediye edeceği iddiası yalanlandı
Suudi Arabistan'ın Arjantin galibiyeti için oyunculara Rolls Royce hediye edeceği iddiası yalanlandı
Suudi Arabistan Milli Takımı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın galibiyet primi olarak futbolculara Rolls Royce Phantom vereceği iddiasını yalanladı. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T13:59+0300
2022-11-28T13:59+0300
yaşam
arjantin
2022 dünya kupası
suudi arabistan
rolls-royce
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Suudi Arabistan Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'i yendikleri için kendilerine Rolls Royce araba hediye edileceği iddialarını yalanladı.Takımın forveti oyuncusu Saleh Alshehri, cuma günü basın verdiği demeçte kendilerine otomobil hediye edileceği iddiasının doğru olup olmadığı ve 'Rolls Royce'unu ne renk seçeceği' yönündeki sorulara, haberlerin gerçeği yansıtmadığı yanıtını verdi.Gazetecinin "Üzücü değil mi?" sorusuna ise Alshehri, "Ülkemize hizmet etmek ve elimizden geleni yapmak için buradayız. En büyük başarımız budur" şeklinde cevap verdi.'Şu an bir şeyler almanın zamanı değil'Öte yandan Teknik direktör Hervé Renard da iddiaları yorumlayarak, "Ciddi bir federasyonumuz var. Ciddi bir Spor Bakanlığı'mız var. Şu an bir şeyler almanın zamanı değil. Henüz sadece bir maç kazandık" dedi.Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı 2-1'lik galibiyet elde eden Suudi Arabistan'da 23 Kasım günü resmi tatil ilan edilmişti.Ardından kraliyet ailesinin kadroda yer alan her bir futbolcuya yaklaşık 500 bin dolar (9.3 milyon TL) değerinde Rolls- Royce Phantom hediye edeceği öne sürülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20221126/suudi-arabistanli-futbolculara-buyuk-prim-rolls-royce-phantom-1063857300.html
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arjantin, 2022 dünya kupası, suudi arabistan, rolls-royce
arjantin, 2022 dünya kupası, suudi arabistan, rolls-royce

Suudi Arabistan'ın Arjantin galibiyeti için oyunculara Rolls Royce hediye edeceği iddiası yalanlandı

13:59 28.11.2022
© AFP 2022 / ODD ANDERSENSuudi Arabistan - Arjantin
Suudi Arabistan - Arjantin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
© AFP 2022 / ODD ANDERSEN
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Suudi Arabistan Milli Takımı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın galibiyet primi olarak futbolculara Rolls Royce Phantom vereceği iddiasını yalanladı.
Suudi Arabistan Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'i yendikleri için kendilerine Rolls Royce araba hediye edileceği iddialarını yalanladı.
Takımın forveti oyuncusu Saleh Alshehri, cuma günü basın verdiği demeçte kendilerine otomobil hediye edileceği iddiasının doğru olup olmadığı ve 'Rolls Royce'unu ne renk seçeceği' yönündeki sorulara, haberlerin gerçeği yansıtmadığı yanıtını verdi.
Gazetecinin "Üzücü değil mi?" sorusuna ise Alshehri, "Ülkemize hizmet etmek ve elimizden geleni yapmak için buradayız. En büyük başarımız budur" şeklinde cevap verdi.

'Şu an bir şeyler almanın zamanı değil'

Öte yandan Teknik direktör Hervé Renard da iddiaları yorumlayarak, "Ciddi bir federasyonumuz var. Ciddi bir Spor Bakanlığı'mız var. Şu an bir şeyler almanın zamanı değil. Henüz sadece bir maç kazandık" dedi.
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı 2-1'lik galibiyet elde eden Suudi Arabistan'da 23 Kasım günü resmi tatil ilan edilmişti.
Ardından kraliyet ailesinin kadroda yer alan her bir futbolcuya yaklaşık 500 bin dolar (9.3 milyon TL) değerinde Rolls- Royce Phantom hediye edeceği öne sürülmüştü.
Suudi Arabistan - Arjantin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2022
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Suudi Arabistanlı futbolculara büyük prim: Rolls Royce Phantom
26 Kasım, 12:29
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