Süper Amatör Lig maçında kalecinin kafatası çatladı, hayati tehlikesi sürüyor

Kardeşimiz bugün talihsiz bir sakatlık geçirdi. İki oyuncunun kafa çarpışması sonucu istemediğimiz bir durumla karşılaştık, arka kafadan iyi bir darbe aldı travma geçirmesi böyle oldu. Sanırım o darbeyi alınca bilinci kaybolunca olduğu yere düştü ve kafatasında çatlaklar meydana geldi. İlk müdahalenin orada Dr. Eylem Ertuğrul’un tarafından olması ambulansla hastaneye naklinden yoğun bakıma alınmasına kadar yanında olduğu olması çok iyi oldu ambulansla Echomar Hastanesi'ne getirildi. Beyin Cerrahı Selami hocamız çok yakından ilgilendi. Kardeşimiz bugün talihsiz bir sakatlık geçirdi. İki oyuncunun kafa çarpışması sonucu istemediğimiz bir durumla karşılaştık, arka kafadan iyi bir darbe aldı travma geçirmesi böyle oldu. Sanırım o darbeyi alınca bilinci kaybolunca olduğu yere düştü ve kafatasında çatlaklar meydana geldi. İlk müdahalenin orada Dr. Eylem Ertuğrul’un tarafından olması ambulansla hastaneye naklinden yoğun bakıma alınmasına kadar yanında olduğu olması çok iyi oldu ambulansla Echomar Hastanesi'ne getirildi. Beyin Cerrahı Selami hocamız çok yakından ilgilendi.

Tomografi de kafatasında çatlaklar olduğu iç kanama ve dış kanama meydana geldiği görüldü. 2 saat sonra tekrar bir tomografi çekilecek. Doktorumuz Selami Bey ameliyatlık bir durum olmadığını kanamanın durduğunu devam etmediğini söyledi fakat süreci takip etmemiz gerektiğini de söyledi. Doktorumuza göre beyindeki kanamanın azaldığı artmadığı buna binaen ödemin azaldığını ve bizim açımızdan bunun çok iyi olduğu ifade etti. Yarın sabaha kadar kontrol amaçlı uyutup tedavisine devam edilecek. Tomografi de kafatasında çatlaklar olduğu iç kanama ve dış kanama meydana geldiği görüldü. 2 saat sonra tekrar bir tomografi çekilecek. Doktorumuz Selami Bey ameliyatlık bir durum olmadığını kanamanın durduğunu devam etmediğini söyledi fakat süreci takip etmemiz gerektiğini de söyledi. Doktorumuza göre beyindeki kanamanın azaldığı artmadığı buna binaen ödemin azaldığını ve bizim açımızdan bunun çok iyi olduğu ifade etti. Yarın sabaha kadar kontrol amaçlı uyutup tedavisine devam edilecek.