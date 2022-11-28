https://sputniknews.com.tr/20221128/samsunda-patisiyle-tetige-dokunan-kopek-sahibini-oldurdu-1063922107.html
Samsun’da patisiyle tetiğe dokunan köpek, sahibini öldürdü
Samsun’da patisiyle tetiğe dokunan köpek, sahibini öldürdü
Ava giden genç adam, köpeğin patisinin tüfeğin tetiğine dokunması sonucu vurularak hayatını kaybetti. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T14:50+0300
2022-11-28T14:50+0300
2022-11-28T14:51+0300
yaşam
samsun
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Arkadaşıyla birlikte Samsun’un Alaçam ilçesindeki Kızlan Yaylası'na ava giden Özgür Gevrekoğlu, köpeğini aracının bagajına koydu.Bu sırada hayvan, partisiyle tüfeğin tetiğine dokundu.Tüfek ateş aldı ve çıkan saçmalar Gevrekoğlu’na isabet etti.32 yaşındaki Gevrekoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gevrekoğlu’nun cansız bedeni, Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.İHA'nın haberine göre ceset, buradaki işlemlerinin ardından otopsi için Samsun'a gönderildi.10 gün önce baba olmuştuHayatını kaybeden Gevrekoğlu'nun 10 gün önce baba olduğu öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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samsun
Samsun’da patisiyle tetiğe dokunan köpek, sahibini öldürdü
14:50 28.11.2022 (güncellendi: 14:51 28.11.2022) Abone ol
Ava giden genç adam, köpeğin patisinin tüfeğin tetiğine dokunması sonucu vurularak hayatını kaybetti.
Arkadaşıyla birlikte Samsun’un Alaçam ilçesindeki Kızlan Yaylası'na ava giden Özgür Gevrekoğlu, köpeğini aracının bagajına koydu.
Bu sırada hayvan, partisiyle tüfeğin tetiğine dokundu.
Tüfek ateş aldı ve çıkan saçmalar Gevrekoğlu’na isabet etti.
32 yaşındaki Gevrekoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gevrekoğlu’nun cansız bedeni, Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İHA'nın haberine göre ceset, buradaki işlemlerinin ardından otopsi için Samsun'a gönderildi.
10 gün önce baba olmuştu
Hayatını kaybeden Gevrekoğlu'nun 10 gün önce baba olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.