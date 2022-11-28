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Samsun’da patisiyle tetiğe dokunan köpek, sahibini öldürdü
Samsun’da patisiyle tetiğe dokunan köpek, sahibini öldürdü
Ava giden genç adam, köpeğin patisinin tüfeğin tetiğine dokunması sonucu vurularak hayatını kaybetti. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Arkadaşıyla birlikte Samsun’un Alaçam ilçesindeki Kızlan Yaylası'na ava giden Özgür Gevrekoğlu, köpeğini aracının bagajına koydu.Bu sırada hayvan, partisiyle tüfeğin tetiğine dokundu.Tüfek ateş aldı ve çıkan saçmalar Gevrekoğlu’na isabet etti.32 yaşındaki Gevrekoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gevrekoğlu’nun cansız bedeni, Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.İHA'nın haberine göre ceset, buradaki işlemlerinin ardından otopsi için Samsun'a gönderildi.10 gün önce baba olmuştuHayatını kaybeden Gevrekoğlu'nun 10 gün önce baba olduğu öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Samsun’da patisiyle tetiğe dokunan köpek, sahibini öldürdü

14:50 28.11.2022 (güncellendi: 14:51 28.11.2022)
© DHAHastane acil
Hastane acil - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
© DHA
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Ava giden genç adam, köpeğin patisinin tüfeğin tetiğine dokunması sonucu vurularak hayatını kaybetti.
Arkadaşıyla birlikte Samsun’un Alaçam ilçesindeki Kızlan Yaylası'na ava giden Özgür Gevrekoğlu, köpeğini aracının bagajına koydu.
Bu sırada hayvan, partisiyle tüfeğin tetiğine dokundu.
Tüfek ateş aldı ve çıkan saçmalar Gevrekoğlu’na isabet etti.
32 yaşındaki Gevrekoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gevrekoğlu’nun cansız bedeni, Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
© İHASamsun’da patisiyle tetiğe dokunan köpek, sahibini öldürdü
Samsun’da patisiyle tetiğe dokunan köpek, sahibini öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
Samsun’da patisiyle tetiğe dokunan köpek, sahibini öldürdü
© İHA
İHA'nın haberine göre ceset, buradaki işlemlerinin ardından otopsi için Samsun'a gönderildi.

10 gün önce baba olmuştu

Hayatını kaybeden Gevrekoğlu'nun 10 gün önce baba olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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