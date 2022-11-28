https://sputniknews.com.tr/20221128/sam-kurtlerle-uzlasmak-istese-de-turkiye-sopasiyla-bazi-sartlari-kabul-ettirmek-istemiyor-degil-1063940975.html

'Şam, Kürtlerle uzlaşmak istese de Türkiye sopasıyla bazı şartları kabul ettirmek istemiyor değil’

'Şam, Kürtlerle uzlaşmak istese de Türkiye sopasıyla bazı şartları kabul ettirmek istemiyor değil’

Hamide Rencüzoğulları’na göre, liderler görüşmesi Şam'ın gündemine Erdoğan'ın sözleriyle girdi fakat resmen iletilmiş bir şey görünmüyor. Ankara-Kahire... 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T22:46+0300

2022-11-28T22:46+0300

2022-11-28T22:47+0300

eksen

türkiye

suriye

radyo

libya

mısır

recep tayyip erdoğan

abdülfettah el sisi

beşar esad

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Türk dış politikasında Ortadoğu açılımları, Mısır ve Suriye'ye taşınmış görünüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2022 Dünya Kupası vesilesiyle Katar'ın başkenti Doha'da, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile el sıkışıp kısa bir görüşme yapmasının ardından Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile olası görüşmesi gündeme taşınıyor. Son olarak “Bundan sonraki süreçte nasıl Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir” diyen Erdoğan, Esad ile görüşmesi sorulduğunda yine ''Olabilir. Siyasette küslük olmaz'' yanıtını verdi. Böylece dikkatler Şam'ın tutumuna çevrildi.Türkiye'nin Mısır ile bundan sonra atacağı adımlar da merakla bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son olarak Kahire büyükelçisinin atanmasından söz etti. Kahire ile bir süredir devam eden 'normalleşme' sürecinde Ankara'nın İhvan'ın sınırlandırılması yolunda adımlar attığı yansımışken, Libya'da karşı karşı gelen iki ülkenin pozisyonlarının nasıl değişeceği de merakla bekleniyor.Türkiye'nin Mısır ve Suriye ilişkileri ve Libya'yla ilgili gelişmeleri, araştırmacı yazar Hamide Rencüzoğulları ile konuştuk.'Bombardımanlarda Suriye askerleri öldü, Türkiye’nin talepleri ile yaptıkları taban tabana zıt görünüyor'Hamide Rencüzoğulları’na göre, Türkiye ile görüşme Suriye’nin gündemine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemlerinden sonra girdi. Bugüne kadar Suriye tarafının şartlarını sıraladığına tanıklık edildiğini söyleyen Rencüzoğulları, Ankara'nın Suriye'nin kuzeyine yönelik son harekatında da Suriye askerlerinin hayatını yitirdiğine dair haberlere dikkat çekti:‘Şam hükümeti, Kürtlerle uzlaşmak istese de Türkiye’nin sopasıyla bazı şartları kabul ettirmek istemiyor değil’Suriye hükümetinin Türkiye'nin 'terörist' dediği gruplara aynı şekilde yaklaşmadığını ve 'kendi içinde çözümü' önceliğini söyleyen Rencüzoğulları, diğer yandan Ankara ile ABD'nin varlıklarının da aynı kategoride görüldüğünü belirtti. Ancak Şam'ın da 'ayrılıkçılık' kaygılarına atıf yapan Rencüzoğulları'na göre, Suriye yönetimi Türkiye’nin sopasıyla bazı şartları kabul ettirmek istemiyor değil:'İhvancılara etkisi deprem etkisi oldu'Ankara'nın 2014'ten bu yana ağır söylemlerinin Mısır ile 'normalleşme' sürecinde Kahire'nin bakışını belirlediğini aktaran Rencüzoğulları, Türkiye'nin Kahire'nin İhvan'la ilgili taleplerini yerine getirmesinin etkilerine dikkat çekti:‘Libya dosyasında Türkiye açısından değişiklik olmadı ama Mısır bunda da değişiklik isteyecek’“El sıkışma Mısır’ın bütün taleplerini yerine getirebileceği düşüncesini uyandırıyor” ifadelerini kullanan Rencüzoğulları’na göre, Libya dosyası da masaya yatırılacak. Rencüzoğulları Mısır’ın bu konuda da değişiklik isteyebileceğine işaret etti:‘Türkiye yeniden sıfır soruna gidiş sürecini başlatmak istiyor’Türkiye’nin siyasi söylem açısından ‘onurlu yalnızlıktan, sıfır soruna’ gidiş sürecinde olduğu görüşünü dile getiren Rencüzoğulları, bunun ticaret ve ekonomiye olumlu yansımalarının umulduğunu belirtti. Ancak Libya'daki siyasi durumun belirsizliğine atıf yapan Rencüzoğulları, Ankara'nın Doğu Akdeniz denkleminde işinin zorluğuna dikkat çekti:

suriye

libya

mısır

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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türkiye, suriye, radyo, libya, mısır, recep tayyip erdoğan, abdülfettah el sisi, beşar esad